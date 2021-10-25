Kim Milyoner Olmak İster'de yatırım uzmanı, ikinci soruda elendi

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında, bir katılımcı daha ikinci soruda elendi.

ELENDİĞİ SORU, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını belirten Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği soru, sosyal medyada gündem oldu.

MATEMATİK SORUSUNU BİLEMEDİ

ABD'de bir şirkette yatırım uzmanı olarak çalıştığını belirtten Özkılınç, ikinci aşamada "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu ile karşılaştı.

Şıklar şöyleydi:

A - 9

B - 18

C - 27

D - 36

18 CEVABINI VERİNCE ELENDİ

Doğru cevabın "9" olduğu soruya tereddütsüz "18" cevabını veren Özkılınç, yanlış cevap verdiğini fark edince "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" diyerek yarışmaya veda etti.