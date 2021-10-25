Yatırımcılar için 98. yıl özel turnuvası!

29 Ekim'e özel turnuvayla finansal okuryazarlık pratiği!

Yeni nesil yatırımcıların dijital ticaret platformlarına ilgisi hızla artıyor. Online ticaret platformu Binomo, Cumhuriyet'in 98. yılına özel düzenlediği turnuvayla trader adaylarını 6.000 dolarlık ödül fonundan yararlanmaya davet ediyor.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte teknoloji yalnızca insanların iş yapış şekillerini değiştirmekle kalmıyor, ek gelir kapıları açmaya yönelik pek çok yöntemi de herkes için erişilebilir hale getiriyor. Bu yöntemlerin başında ise son zamanlarda yaygınlaşan çevrimiçi ticaret ve yatırım platformları geliyor. Özellikle 2020 yılının ardından insanlar tasarruf etmek ve yatırımlarını değerlendirmek için çevrimiçi ticaret platformlarına yönelmeye başladı. Trader olmadan önce standart bilgi düzeyine erişmek gerektiğine dikkat çeken Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel ise yatırımcı adaylarına grafik, video, sözlük ve etkinliklerle finansal okuryazarlık desteği sağladıklarını belirterek adayları 29 Ekim'e özel düzenlenen "98. Yıl Özel" turnuvasına davet etti.

Binomo "98. Yıl Özel" turnuvasına katılmak için hemen tıklayın.

Binomo yatırımcı adaylarını 98. Yıl Özel turnuvasına davet ediyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenledikleri turnuvada yatırımcı adaylarının finans dünyasını keşfe çıkarak deneyim edindiklerini belirten Kmel, etkinliğin detaylarını şu sözlerle aktardı: "25 Ekim saat 00:00'da başlayacak olan "98. Yıl Özel", katılımcılar için 29 Ekim 15:00'a kadar sürecek. Ödül havuzumuzda hali hazırda 6 bin dolarlık fonumuz bulunuyor. Katılımcılar arasından ilk 10'a girenler, liderlik panosunda yer alarak ödül almaya hak kazanıyor. "98. Yıl Özel" varlık hareketlerine dair tutarlı tahminlerde bulunmaya ve riskleri göz önünde bulundurarak bir sonraki adımı öngörmeye dayanıyor. Online yatırım dünyasına ilgi duyan herkesi turnuvamıza bekliyoruz."

"Herkese yatırımcı olma fırsatı sunuyoruz"

Dünyanın önde gelen ticaret platformlarından biri olan Binomo'nun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, yatırım ekosistemine dair deneyimi olmasa bile, yatırım yapmayı öğreterek herkese birer yatırımcı olma fırsatı sunduklarını belirterek Binomo'nun dinamiklerini şu sözlerle anlatıyor: "Binomo olarak bugün Türkiye dahil 133 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve sektörde en çok tercih edilen yatırım platformlardan biri olarak yer alıyoruz. 60 farklı varlığa yatırım yapma imkanı sunduğumuz platformumuzda yatırım ekosistemiyle tanışmak isteyenlerden deneyimli yatırımcılara kadar oldukça geniş bir kitle bulunuyor. Şu an platformumuz üzerinden haftalık yapılan işlem adedi 34 milyona ulaştı. Amacımız, daha fazla insanın finansal okuryazarlığını artırarak yatırım dünyasını keşfetmesi. Bunu yaparken de onlara profesyonel işlemler yapmaları için yardımcı oluyor ve yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini gösteriyoruz. Yatırım aşamasına geçmeden önce deneyimlemek isteyenler için ise hazırladığımız sözlük, strateji planları, turnuvalarımız ve demo hesabımız yol gösteri oluyor" dedi.

Demo hesap ile Binomo'da işlem yapmayı öğrenin

Anne Kmel, adaylar için demo hesapla finans dünyasında deneyim kazanmanın adımlarını ise şöyle anlattı: "Yatırım, Binomo'da gerçek hesap ve demo hesap olmak üzere iki hesap türü üzerinden yapılabiliyor. Demo hesap adayların pratik kazanması için bir deneyim sahası oluşturuyor. Demo hesap açarken ad-soyad ve mail adresi yeterli oluyor. Demo hesapla birlikte Binomo'da yatırım yapmak için ücretsiz olarak 8.000 TL'lik sanal bir fon tanımlanıyor. Bu fonla platformda nasıl işlem yapacağınızı öğrenme fırsatı yakalıyorsunuz. Oldukça basit bir arayüze sahip olan platformda seçtiğiniz yatırım aracının fiyat grafiği yer alıyor. Demo hesap sayesinde her bir işlem için yatırım tutarı belirlediğiniz sürede seçtiğiniz yatırım aracındaki (Örneğin: Altın) fiyat değişimini tahmin ederek işlem yapabiliyorsunuz. Genel olarak bilinen yatırım mantığından farklı olarak aşağı yönlü fiyat hareketlerini de öngörerek ek gelir elde etmeniz de mümkün."

"Deneyim kazanan adaylar gerçek hesaba geçerek ek gelir elde edebilir"

Anne Kmel demo hesabı ve turnuvalarla deneyim kazanan adayların gerçek hesapta neler beklediğini şu sözlerle anlattı: "Demo hesap, temelde kullanıcılara risksiz işlemler ile yatırım yapmayı öğretmeyi amaçlıyor. Deneyim kazanan ve halihazırda yatırım deneyimi olan kullanıcılar gerçek hesap ile ek gelir elde etmeye başlayabiliyor. Üyelik çeşitlerinde ise yatırım yapılabilen varlık sayısı, yatırım limiti, para yatırma bonusu, para çekme sıklığı, karlılık ve para iadesi oranı gibi özellikler üyelik seçimine göre değişiklik gösterirken, sigortalı yatırım imkanı, ödül ve risksiz işlem yapabilme gibi ayrıcalıklar da sunuluyor. Binomo'yla yapılacak yatırımlarda yatırımcının izlemesi gereken temel mantık ise seçilen varlığın fiyat hareketlerini öngörmek. Yatırımcı bunu gerek kendi deneyimlerinden hareketle gerekse platform üzerinde sunduğumuz yol gösterici adımlarla başarabilir. Unutmamak gerekir ki, genel olarak tüm yatırım araçları aynı zamanda risk de barındırır."

Binomo "98. Yıl Özel" Turnuva Detayları

Tarihler: 25 Ekim 2021 Saat: 00:00 - 29 Ekim 2021 Saat: 15:00

Ödül Havuzu: $6,000

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