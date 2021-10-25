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Faiz indirimi sonrası konut fiyatları artacak mı?

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faiz indirimi ve sonrasında yaşanan döviz kuru artışlarının, gerek iç gerekse de yabancılar için gayrimenkule olan talebi artıracağını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 11:02
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Faiz indirimi sonrası konut fiyatları artacak mı?

Gayrimenkullerin değerlenmesi bekleniyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, geçen hafta yapılan faiz indirimi sonrasında yaşanan döviz kuru artışının gayrimenkule olan talebi artıracağını söyleyerek, "İnşaat maliyet endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı. Kira fiyatlarındaki artışlar sonrasında da gayrimenkulde değer artışı da devam ediyor. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı ise yüzde 70'i geçti. Gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı yatırımcılar ülkemizde gayrimenkul alabilirler" dedi.

"Yabancılara özel projeler geliştirerek bu değeri artırmamız gerekiyor"

Avrupa Birliği ülkelerine göre ülke başına ortalama konut fiyatlarında Türkiye'nin 16. sırada yer aldığını belirten Özelmacıklı, "Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 artarak 37 bin 479 oldu. Örneğin ülkemizdeki konut fiyatlarını Monako ile kıyasladığımızda yaklaşık 10 kat fark görüyoruz. Yabancılara özel projeler geliştirerek bu değeri artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Yabancı istatistikleri daha şeffaf olmalı"

TKGM tarafından Yabancılara satışla ilgili verilerin daha net olması gerektiğini de ifade eden Özelmacıklı, "Yabancılara satışla ilgili net ve güncel verilere sektörün ihtiyacı var. Hangi tür gayrimenkuller yabancılara satılıyor, hangi ilde ve ilçe de ne kadar adette yabancıya satış oluyor, Türkiye geneli toplam yabancı mülkiyet sayısı gibi çok sayıda veriye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Konut fiyatları hızlı bir şekilde artacak

Cumhuriyet'in haberine göre, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin önümüzdeki hafta konut kredilerine yansımasını beklediklerini söyleyen Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, "Bu düşüş ile birlikte talepte bir artış öngörüyoruz elbette ama piyasa buna hazır değil" dedi. Arz sıkıntısı yaşanan sektörde fiyatların zaten yükseldiğini dile getiren Bayram, şunları söyledi:

"Döviz bu hızla yükselince inşaat maliyetleri de artıyor. Yatırımlar iyice duruyor ve arz sıkıntısı daha da derinleşiyor. Konut fiyatları zaten her hafta artıyordu, önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz.Konut piyasasında balon var diye haber yapan arkadaşlara bunun olmadığını defalarca söylemiştik, anlatamadık, şimdi herkes deneyimleyerek anlamış oldu."

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