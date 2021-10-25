Danıştay: FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belgelerin verilmemesi hukuka aykırı değil

667 sayılı KHK ile ihraç edilen bir savcı, ihraca dair bilgi ve belgelerin kendisine verilmesi istemiyle HSK'ya başvuru yapmış ancak bu talebi, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 4/8/2016 tarih ve 2016/1 sayılı ilke kararı çerçevesinde reddedilmiştir.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun söz konusu ilke kararında bilgi edinme hakkının sınırlarına yer verilmiş, soruşturmalar kapsamındaki bilgi ve belge taleplerinin "adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belge taleplerinin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında" olduğu belirtilmiştir.

Açılan davada, Danıştay 10. Dairesi FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belge istemlerinin karşılanmaması yönündeki işlemlerin ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ilke kararının hukuka aykırı olmadığına karar vermiştir.

Daha önce Ankara Bölge İdare Mahkemesi de 2016/1 sayılı ilke kararı kapsamında karşılanmayan bir talebinim iptali istemiyle açılan davada, hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermişti.

İŞTE DANIŞTAY KARARI