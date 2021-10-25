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Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!

Adrese teslim sertifikalarla öğretim görevlisi alımlarına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR dur demeli!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Ekim 2021 14:05
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Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!

Öğretim görevlisi ilan şartlarının belirlenmesi hususunun 9 Kasım 2018 tarihinden bu yana Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının kontrolünden çıkartılarak bütünüyle üniversitelerin yetkisine bırakılması son yıllarda adrese teslim kadroların giderek artmasına neden oldu. Kişinin özgeçmişinde yer alan kalitesi ve geçerliliği dahi tartışmaya açık olan sertifikalara göre belirlenen öğretim görevlisi alım ilan şartları neticesinde kadrolara haliyle bir kişi başvurabilmekte ve aday kendiyle yarışarak başarılı ilan edilmektedir.

Her geçen gün iyileşmeye dair işaretler görmek yerine kötüye gidişe hep beraber şahitlik ediyoruz.

Şimdi sizlere yeni bir örnek üzerinden öğretim görevlisi alımının nasıl bir düzeye indiğini/indirildiğini gösterelim. Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 23 Ekim 2021 tarihinde Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programına alınmak üzere 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlan şartlarına baktığımızda her iki kadroda da kişiye özel çalışma şartları ve sertifikalara yer verildiği görülmektedir. Bunlar:

"Trikolojiye Giriş",

"Nütrisyon ve Saç Sağlığı",

"Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklar ve hijyen"

"Yaşlılarda saç ve tırnak sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak."

İlk kez öğrenci alımı yapmak için ilana çıkılan bu programda doğrudan bu sertifikalarla ilana çıkmanın tek bir açıklaması olabilir.

"BENİM ADAYLARIM VAR ONLARA ÖZEL KADRO AÇTIM!"

Durumun bu şekilde olduğu öyle açıkça belli oluyor ki ALES'ten muaf olarak alım yapacakları Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programında belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranması gerekmesine rağmen iki sıra numaralı ilanlarında bunu hiç belirtme gereği bile duymamışlardır. Bu durum, akıllara acaba şartlardan (tezli yüksek lisansı mı ya da lisans sonrası saç bakım ve güzellik alanında 2 yıl tecrübesi mi yok) hangilerini sağlamadan alım yapmanın kılıfına uydurmaya çalıştıklarını düşündürmektedir.

Diğer taraftan, tecrübe şartını belirttikleri birinci sıra numaralı ilanlarında da ilgili Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan "alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir." hükmüne rağmen bunu belirtmemeleri adaylarının ya okurken bu tecrübeyi sağladığını ya da lise yıllarında edindiği izlenimi yarattığını da belirtmeden geçmek istemiyoruz.

Sonuç olarak, maalesef ön değerlendirme sonuçları ilan edildiğinde de göreceğiz ki, bu kadrolara sadece bir kişi başvurabilecektir. Çünkü ülkemizde bu sertifikaları ve mezuniyet şartlarını taşıyan ikinci bir isim çıkmayacaktır!

#öğretim görevlisi alımları# adrese teslim ilan# erol özvar
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