Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı

Memurların sıklıkla karşılaştığı ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- Vakıf üniversitesinde çalışılan süreler Devlet üniversitesinde değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- OHAL Komisyonu kararıyla dönen öğretmen, açıktaki süreleri için kademe alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Lisans mezuniyetim için ikinci kez ilave derece alabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Üst dereceye atandım maaş farkı verilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- MEB'de ücretli öğretmenlik yaptığım süreler neden derecemde sayılmıyor? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Disiplin cezası teklif edildi ama zamanaşımı oldu, 8 yıla 1 kademe alabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Kalkınmada öncelikli yerde sözleşmeli çalıştığım süre için kademe alamaz mıyım? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Sosyoloji bitirip derece aldım iki yıllık teknik bölüm bitirirsem 1 kademe daha alabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Memur mühendislik bitirirse 1 derece alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- KİT sözleşmeliyim 657 ye tabi değil miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Sözleşmelinin sicil puanları memurlukta ilave kademe verilmesinde dikkate alınır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Memurum sözleşmeli öğretmenliğe geçersem derece ve kademem ne olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- Yüksek lisansta ingilizce hazırlık yılı için kademe verilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

14- 5 yıllık lisans mezunları kaçıncı derece/kademeden başlar? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

15- İl sağlık müdürlüğünde istatistikçiyim her iki yıla ilave kademe alabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

16- Disiplin cezalarının silinmesi ya da mahkemelerce iptali 8 yıla bir kademe uygulamasını nasıl etkiler? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.