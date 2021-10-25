Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

Hudut Kartalları Türkiye'nin sınırlarını korumaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Edirne'de yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.