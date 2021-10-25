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Dolandırıcıdan avukata: Senin resmini kullanarak çok para kaldırdık

TÜSODER Başkanvekili Avukat Rıdvan Yıldız'ın fotoğrafını kullanılarak yüzlerce insan dolandırıldı. Aynı işleme yapan kişiler, sosyal medyadan Yıldız'a ulaşarak dolandırdıkları paralarla iş kurduklarını söyleyip helallik istedi

Eklenme : 25 Ekim 2021 11:57
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Dolandırıcıdan avukata: Senin resmini kullanarak çok para kaldırdık

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanvekili Avukat Rıdvan Yıldız'ın ismi ve fotoğrafları kullanılarak kredi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıkmış, bu konu 11 Haziran 2021'de Independent Türkçe'de "Sanal dolandırıcılığa karşı kitap yazan avukatın ismi ve fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar" başlığı ile haber olmuştu.

Haberde bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara sosyal medya üzerinden ulaşan kimi dolandırıcıların, onlar için kredi çekecekleri vaadiyle para sızdırmaya çalıştıkları belirtilmiş, bu amaçla kamuoyunda tanınan kimi kişilerin isim ve fotoğraflarını kullandıkları kaydedilmişti.

Takipçisi sayesinde fotoğrafını kullanan dolandırıcıdan haberdar oldu

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre; Fotoğrafı kullanılan kişilerden biri olan Avukat Rıdvan Yıldız da durumdan sosyal medyadaki bir takipçisi sayesinde haberdar olmuştu.

Yıldız, yaşanan olayı yine sosyal medyada hesabından da paylaşarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

O günden sonra dolandırıcıların da sesi çıkmamıştı.

"Hakkını helal et"

Taa ki 23 Ekim 2021 Cumartesi akşamına kadar.

Dolandırıcı veya dolandırıcılar, bu kez Yıldız'a Instagram'dan ulaşarak hakkını helal etmesini istedi.

Dolandırıcı mesajında, "Güven veren bir tipin var. Zamanında resmini kullanarak çok para kaldırdık. Ama artık dolandırmıyoruz. Oto yıkama dükkanı açtık. Hakkını helal et. Gelirsen arabanı yıkarız" yazdılar.

"Dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle iş kurmaları şaşırtıcı"

Rıdvan Yıldız, sosyal medya hesabından bu mesajları paylaştı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Yıldız, dolandırıcıların adını ve fotoğrafını kullandığı durumların 2-3 kez yaşandığı belirtti.

"İnsanları uyardım ancak sadece fotoğrafım ve ismime inanarak çok insanın dolandırılması beni de şaşırttı" diyen Yaldız, "Bana yazan kişi sürekli çoğul ifade kullandığından bir ekip olarak bu işi yaptıklarını düşünüyorum. Sanal dolandırıcılık konusunda kitap yazan, 'Sosyal medyada babanıza bile güvenmeyin' diye insanları bilinçlendirmeye çalışan biri olduğum halde dolandırıcılığa alet edilmem üzücü. Dolandırıcılar bir iş kuracak kadar dolandırıcılıktan gelir elde etmesi de işin başka boyutu" diye konuştu.

KAPAT [X]

"Kitap yazmasını da istedi"

Yıldız, dolandırıcıların kendisiyle iletişime geçmelerinin suç psikolojisinin incelemesi gereken bir konu olduğunu ifade ederek, bunu şu nedenlere bağladığını söyledi:

Birincisi suçlularda ego yüksek olduğundan başarısını da bir yerden sonra duyurmak istiyor. Bana nasıl yaptıklarını anlatıp kitap yazmamı istemeleri de bunun göstergesi. İkincisi de vicdanın bir yerinde beni kullandığı için bana borçluluk hissi duyuyor ve bu yüzden hakkını helal et diyor. Öte yandan köle olmamak için dolandırıcılık yaptıklarını yazması da bozuk ve adaletsiz sistemin suça yönlendiriciliğini de gösteriyor.

"Hakkıyla bir yere varacağını göremeyen bazı insanlar suça yöneliyor"

"Gelir dağılımının adaletsiz olduğu ülkelerde suç oranlarının yüksekliğini düşündüğümüzde suçla mücadelede işin teknik kısmı bir tarafa adil bir gelir dağılımı sağlamanın da ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz" diyen Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

Son yıllarda ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların suç artışını daha da arttıracağını da ne yazık ki ifade etmek gerekiyor. Herkes için geçerli olmasa bile hakkıyla bir yere varamayacağını gören ve zaafı olan insanlar kolaylıkla suça yönelebiliyor.

#Rıdvan Yıldız# tüsoder
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