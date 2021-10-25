Erdoğan, Bahçeli ile Külliye'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 12:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Kabul, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Sürpriz görüşmenin, 10 büyükelçinin durumunun görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın hemen öncesine denk gelmesi dikkat çekti.
Kabine toplantısı bugün saat 15:00'te Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine'nin gündemindeki en önemli konunun "Osman Kavala serbest bırakılsın" bildirisi yayınlayan 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi olduğu belirtiliyor.