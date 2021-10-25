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Vatandaşın sağlığı risk altında! 3 günlük seferberlik başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçisiyle 28 Ekim'e kadar denetim gerçekleştirileceğini belirterek, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz, şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun." dedi

Eklenme : 25 Ekim 2021 12:39
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Vatandaşın sağlığı risk altında! 3 günlük seferberlik başlıyor

Orman Genel Müdürlüğünde, "Gıda Denetim Seferberliği"ne ilişkin açıklamalarda bulunan Pakdemirli, gıda güvenliğinden tek sorumlu bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde tutma maksadıyla bir gıda denetim seferberliği başlattıklarını söyledi.

Denetimlerin yılın 365 günü sürdüğünü belirten Pakdemirli, bunun haricinde zaman zaman böyle kampanyalar yaptıklarını ifade etti.

Toplamda 7 bin 300 kontrol personeli ve güçlü altyapılarıyla bu denetimlere devam ettiklerini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bizim 41 kamu, 104 özel laboratuvarımız var. Bu denetimler hem üretim hem satış hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsıyor. Türkiye'de 720 bin kayıtlı gıda işletmesi var. Bunların hepsi bir şekilde kontrol altında. Bu personelle 2019'da 1 milyon 216 bin denetim yaptık. Pandemi döneminde de bu denetimleri artırarak devam ettik. 2020'de 1 milyon 357 bin denetim yaptık."

Denetimleri yaparken risk, habersizce gidip bakmak ve şüphe veya ihbar durumunda denetim yapmak gibi esasları benimsediklerini vurgulayan Pakdemirli, dış ticaretle ilgili denetimlerin de yine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde devam ettiğini aktardı.

Denetimlere bakan yardımcıları da eşlik edecek

Pakdemirli, işletmenin cirosuna bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, adli para cezası, hapis cezası veya meslekten mene kadar varan cezaları devreye koyduklarının altını çizdi.

Bunun neticesinde de piyasada gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukların sayısının azalmaya devam ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, kamuoyunda işletmeleri bilgilendirme ve onlara rehberlik etme maksadıyla kampanyalı denetimler yaptıklarını anlattı.

"Güçlü altyapı ve denetçi ordusu"

Pakdemirli, 25-28 Ekim'de 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçisiyle bu denetimleri icra edeceklerini vurgulayarak, sonuçları da şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Güçlü bir altyapıları ve denetçi orduları olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz, şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun. Bizim bu konuyla ilgili 2 ana hattımız var. Biri telefon. Tüketicilerimiz Alo 174 Gıda Hattımızı arayabilirler. Bunun haricinde WhatsApp hattını devreye aldık. 0501 174 0174 numaradan da tüketicilerimiz bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 4 bakan yardımcım da çeşitli illerde denetimlere rehberlik edecek."

#vatandaş# sağlığı risk altında# seferberlik
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