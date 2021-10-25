Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu

Medyaradar'ın haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere set çalışanları aylardır maaş almadıklarını söyledi.

24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları da 20 Ekim tarihinde yapıldı. 8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşananlardan sonra ekip sete çıkmama kararı aldı. Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından 8 haftalık ödemenin üç hafta sonra yapılacağı söylendiği belirtildi.