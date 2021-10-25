MÜSİAD Ankara'dan Memurlar.Net'e ziyaret!
MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Memurlar.net'i ziyaret etti.
MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz Beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Memurlar.net'i ziyaret etti. Görüşmeye MÜSİAD Ankara Başkan yardımcıları; İrfan Güvendi, Ömer Bulut, Hüseyin Canyurt; Yönetim kurulu üyeleri; Kemal Servi, Burhan Varol, Ümit Timur, Fatih Yılmaz, Gökhan Gürlek katıldılar.
Ziyarette, kamu personelinin ve kamu personel adaylarının sorunları masaya yatırıldı. MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, memurlar.net'in kamu personelinin sorunlarının kamuoyuna duyurulmasında büyük bir hizmet verdiğine dikkat çekti. Yılmaz, memurlar.net'in kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele rehberlik hizmeti sunan, kamuya ilişkin gelişmeleri takip eden ve kamuya girmek isteyen adaylara KPSS ile ilgili rehberler hazırlayan önemli bir platform olduğunu kaydetti.