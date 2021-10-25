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Teşkilat'ın son bölümüne KARGU'lar damga vurdu

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü 'Teşkilat'ın 24 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümüne KARGU'lar damga vurdu.

Kaynak : TRT
Eklenme : 25 Ekim 2021 14:16
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TRT 1'in iddialı yapımlarından Teşkilat'ın son bölümünde, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'lar nefes kesti.

O sahneleri, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştı.

KARGU nedir?

KARGU tek er tarafından taşınabilen, görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha etme kabiliyetine sahip, Taşınabilir Döner Kanatlı Milli Vurucu İHA çözümüdür.

KARGU platformu, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otonom şekilde seyrüsefer gerçekleştiren ve operatör tarafından görev bölgesinde tespit edilen sabit veya hareketli hede?eri etkin ve isabetli şekilde imha etme kabiliyetine sahip.

Sistem, "Vurucu İHA Platformu (VİHA)" ve "Yer Kontrol Ünitesi" bileşenlerinden oluşuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı ülkelerin envanterinde yer alan KARGU yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki görüş içi ve ötesi hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

KARGU sistemi, görev iptali ve eve dönüş fonksiyonları sayesinde tekrar kullanılabilmektedir. Sistem, Elektro Optik ve Kızılötesi kameraları vasıtasıyla gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip.

#teşkilat# kargu
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