Dışişleri: Sudan'daki darbe teşebbüsünü endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" denildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 14:19
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan darbe teşebbüsü hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.