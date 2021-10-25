Sevan Nişanyan Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Yurtdışı gezisinin ardından Belgrad üzerinden Yunanistan'da yaşadığı Samos Adası'na dönmek isterken Yunanistan'da 'istenmeyen insan' ilan edildiğini öğrenen Sevan Nişanyan, gelişmeleri Youtube yayınında açıkladı.

İki yıldır sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan ve her pazar "Pazar Sohbetleri" adı altında Youtube yayınları yapan Sevan Nişanyan Belgrad'dan yaptığı açıklamada neden istenmeyen kişi ilan edildiği ile ilgili Yunanistan makamlarının 'devlet sırrı' açıklaması yaptıklarını söyledi.

Nişanyan, Yunanistan'daki makamların, son yıllarda yaptığı yer adları çalışmasına Kuzey Yunanistan'ı da eklemesinden rahatsız olmuş olabileceğini de dile getirdi.

Nişanyan, 'Nişanyan index Anatolicus' adlı yer adları websitesine bir süre önce Yunanistan'ı dahil etmişti. 'Nişanyan index Anatolicus' adlı yer adları websitesinde geçen sene yapılan düzenleme gereğince, Kuzey Yunanistan ve Bulgaristan'daki yer adlarının büyük bir kısmı Türkçe, kalan kısmı ise Bulgarca olarak eklenmişti.

Nişanyan Belgrad'dan yaptığı Youtube yayınında Yunanistan'ın kararıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye'deki yer adlarıyla 10 sene kadar uğraştıktan sonra komşu ülkelerle de ilgilenme ihtiyacı hissettim. Geçen sene Kuzey Yunanistan'ın ve Bulgaristan'ın yer adlarını ki bu yer adlarının çok büyük bir bölümü Türkçe'dir. Kuzey Yunanistan'daki yer adlarının yarısı Bulgarca Yarısı Türkçe'dir. Yunanca hemen hemen yoktur. Onları da haritaya geçirme ihtiyacı duydum. Devletler açısından bu mahremine el atmak gibi bir şey. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yunan devleti 'ne yapıyor lan bu' duygusuna şiddetle kapılmıştır çünkü dünyanın bütün bürokratları kardeştir."