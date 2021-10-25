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'Dans teklifi' cinayeti sanığına, indirimsiz müebbet istendi

Antalya'da 5'inci kez dans teklifinin reddedilmesi üzerine eline bıçak alan ve kendisine engel olmak için arkasından sarılan Gökhan Demirtaş'ı (23) bıçaklayarak öldüren Metehan Kurtulget (25) hakkında, 'kasten insan öldürme' suçundan indirimsiz ömür boyu hapis talep edildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Ekim 2021 14:45
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'Dans teklifi' cinayeti sanığına, indirimsiz müebbet istendi

Olay, 27 Temmuz saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki eğlence merkezinde meydana geldi. Gökhan Demirtaş, arkadaşlarıyla Latin dans gecesine katıldı. Gençlerin masasına gelen Metehan Kurtulget, Osman E.'nin kız arkadaşı Gözde Y.'ye birkaç kez dans teklifinde bulundu.

Gözde Y.'nin tekliflerini geri çevirdiği Metehan Kurtulget, 5'inci kez masaya geldiğinde Osman E., "Kardeşim defalarca masamıza geldin. Dans teklifinde bulundun. Ancak arkadaşımız kabul etmiyor. Neden ısrar ediyorsun" karşılığını verdi. Bunun üzerine Kurtulget, "Sen numaranı ver. Seninle yarın görüşelim" dedi. İkili arasında kısa süre itiş kakış yaşandı. Metehan Kurtulget, daha sonra 'pasta keseceği' gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Osman E.'nin üzerine yürüdü. Bunu gören Gökhan Demirtaş, arkadan Metehan Kurtulget'e sarılarak engellemeye çalıştı. Kurtulget ise kendisine engel olan Demirtaş'ı kolundan iki kez yaraladı. Ardından Demirtaş'ı göğüs bölgesinden bir kez daha bıçaklayan Kurtulget, iş yeri çalışanlarınca koluna vurularak etkisiz hale getirildi. Kurtulget, ardından polise teslim edildi ve tutuklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya Metehan Kurtulget SEGBİS ile katılırken, ölen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Demirtaş ailesi ve maktulün arkadaşları adliyeye, ilk duruşmada olduğu gibi Gökhan Demirtaş'ın fotoğrafının bastırıldığı tişört ve yaka kartlarıyla geldi.

Duruşmada söz verilen sanık Metehan Kurtulget, önceki savunmalarını aynen tekrar ettiğini ifade ederek, "Olay benim anlattığım gibi olmuştur. Ben hayatım boyunca kasıtlı olarak hiç kimseye zarar vermedim. Ben geceleri uyuyamıyorum. Gökhan'ın anne ve babasından ve sevdiklerinden özür diliyorum" dedi.

'ESAS BEN GECELERİ UYUYAMIYORUM'

Anne Ümsel Demirtaş ise sanığın 'Ben uyuyamıyorum' sözlerine tepki göstererek, "Ben anneyim, esas ben geceleri uyuyamıyorum. Sanığın söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eğlence mekanında maktulün masasında oturan Gözde Y. ile dans etmek istediği ancak isteğinin defalarca geri çevrildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Gözde Y.'nin yanında erkek arkadaşı Osman E. de bulunmaktadır. Osman E. sanığı uyarmasına rağmen sanık, önce Osman E. ile gerginlik yaşamıştır. Bunun üzerine sanık iş yerinin bar kısmına giderek söz konusu bıçağı temin etmiştir. Elinde bulunan bıçağı havaya kaldırarak, Osman E.'nin bulunduğu tarafa doğru giderken, ölen Gökhan sanığın arkasından gelerek sanığı tutmuştur. Sanık öldürmeye elverişli bıçağı Gökhan'ın farklı bölgelerine birden fazla kez vurarak, maktulü öldürmüştür. Sanık böylece üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlemiştir. Maktul sanığa kimseye zarar vermemesi için engel olmaya çalışmıştır. Maktulün sanığa yönelik haksız bir hareketi bulunmamaktadır. Tüm bunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanık hakkında haksız tahrik hükümleri ile TCK'nın diğer hukuka uygunluk nedenleri ve cezayı ortadan kaldıran sebeplerin uygulanma imkan ve olanağı da bulunmamaktadır. Sanığın maktulü bıçakla kasten öldürmesinden dolayı ömür boyu hapsi talep ve mütalaa olunur" denildi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, karar için duruşmayı erteledi.

#antalya# dans teklifi# cinayet
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