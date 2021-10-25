Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 14:57
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.