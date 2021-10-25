Erkan Tan koronavirüse yakalandığını duyurdu
Gazeteci Erkan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı" sözleriyle koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ekim 2021 15:14
A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan gazeteci Erkan Tan, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından kötü haberi paylaşan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı.Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH'ım hasta kullarına şifa bağışla." ifadelerini kullandı.