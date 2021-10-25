Soylu: Biri 'gri kategori'de iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de biri Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 15:25
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'in Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerince yürütülen ve 3 gün süren operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.
Operasyon sonunda biri Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Soylu, polisleri kutladı.
Süleyman Soylu, "Rabbim bu ülkenin, bu milletin evlatlarını muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.