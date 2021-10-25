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Terör bacaklarını aldı ama başarıya koşmalarına engel olamadı

Teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bacaklarını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Deniz Kılıç, başarılarıyla örnek oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 15:32
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Şırnak'ın Besta bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucunda bacaklarını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Deniz Kılıç, futbol ile hayata bağlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için Diyarbakır'da bulunan Çakmak, futbol hikayesinin 11 yaşındayken evde maç izlediği sıradaki heyecanıyla başladığını söyledi.

Şırnak'ta vatani görevini yaparken teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 1997'de sağ ayağını diz altından kaybettiğini anımsatan Çakmak, TSK'da rehabilitasyon merkezi fizik tedavi bölümünde tedavi gördüğü sırada dönemin genelkurmay başkanının kendilerini ziyaret ettiğini, onun yönlendirmesiyle 2008'de ampute futboluna başladığını belirtti.

"En büyük arzum, ülkeme ve milli takıma hizmet etmek"

"Hep aklıma annemin karşısına ayaksız nasıl çıkarım, geldi. En büyük arzum, hedefim futbol oynamak, ülkeme ve milli takıma hizmet etmek. Tüm hayallerim bitti dediğim anda Allah beni gazilik makamıyla beraber ampute futboluyla tanıştırdı" diyen Çakmak, bir dönem TSK'nin ampute futbol takımında ve milli takımda oynadığını, şimdi de milli takımın başında bulunduğunu kaydetti.

"Dünya ve Avrupa'da biri birinci olacaksa o da biz olmalıyız"

Sporculara takım içerisinde aile birliğini sağlamanın önemini aktardığını kaydeden Çakmak, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman Dünya ve Avrupa'da biri birinci olacaksa o da biz olmalıyız. Bunu hakkediyoruz. 'Ben size güveniyorum siz de kendinize güvenin' diyorum. 2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonu olduk. Çok sayıda antrenman yapıyoruz. Bilimi, futbolun yeni trendlerini kullanarak sahaya yansıttığımız zaman rakibe göre önlem almayacağız, rakip bize göre önlem alacak."

"Geleceğin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek istiyoruz"

Şırnak'ta ayağını kaybettikten sonra tedavi için 8 gün Diyarbakır'da kaldığını hatırlatan Çakmak, o günkü Diyarbakır ile bugün arasında dağlar kadar fark olduğunu dile getirdi.

Futbolun İstanbul, İzmir ve Bursa'dan ibaret olmadığını belirten Çakmak, burada da engelli ve umudunu kaybetmiş gençlerin bulunduğunu aktardı.

Diyarbakır'ın önemli bir şehir olduğunu ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Bugün burada yaptıysak ertesi gün de Şırnak'ta ve Ağrı'da da yaparız. Ampute futbolunun olmadığı illere giderek geleceğin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Maçlar coşkuyla yapılıyor. Diyarbakır'da ay-yıldızlı bayrakları sallıyorlar. Artık büyüyoruz ve 100 milyon olunca kimse bizim bileğimizi bükemez. Gençlere, 'pes etme bizim gibi mücadele et' sloganı için görsel anlamda buradayız."

"Mücadele ettiğimiz sürece hep birlikte güçlüyüz"

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"Sırf engelli kardeşlerimize değil diğer kardeşlerimize şu an sporu seven Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız ve Valimiz her türlü yardımı yapıyor. İnşallah kardeşlerimiz de ilerde çok iyi futbolcu, basketbolcu ve voleybolcu olacaklar." ifadelerini kullanan Çakmak, Diyarbakır'da gece geç saatlere kadar insanların dışarıda dolaşabildiğini, bunların güzel gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Çakmak, "Birlik olalım ve kenetlenelim. Hainlere fırsat vermeyelim. Biz bu bedelleri ödedik. Aman dikkat edelim, hainler bizden bir şey almak isteyecektir. Devletimize ve milletimize inanalım. Devlet bizim yanımızdadır. Sen ben bir olduğumuz zaman devlet var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyorum. Mücadele ettiğimiz sürece hep birlikte güçlüyüz" şeklinde konuştu.

"Spor engel tanımaz"

Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Deniz Kılıç ise 22 yıl önce Irak'ın kuzeyinde gazi olduğunu, hayata tutunmak için ampute futbolla tanıştığını ve 2003'ten bu yana bu sporu yaptığını anlattı.

Ampute Futbol Türkiye Kupası maçlarının Diyarbakır'da oynanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kılıç, kente bir ampute takımının çok yakışacağını belirterek şunları söyledi:

"Diyarbakır'da gazi ve engelli kardeşlerimiz mutlaka vardır. Bir yerden başlamak gerekiyor. Buralardayız gelip görsünler bizi. Spor engel tanımaz. Onlar da ipin ucundan tutarsa herkes yardımcı olur. Burada güzel olur diye düşünüyorum. Hayat devam ediyor ve hayattan kopmamak gerekiyor. Ayağımızı, kolumuzu ve gözümüzü kaybediyoruz. Ama yaşamaya devam ediyoruz. Yaşama sevincinin olması lazım. 'İnsanlar ayağını kaybetti' diye çekip köşede oturamaz. Oturmamak da gerekiyor. Bir şekilde hayat mücadelesine ve yaşamaya devam etmeleri gerekiyor. Burada köşesine çekilmiş insanlar varsa bizi görmelerini istiyoruz. Ayrıca milli takımın başarılarına baksınlar."

#Ampute Futbol Milli Takımı# Osman Çakmak# terör
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