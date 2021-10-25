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İslam Memiş: Bu fiyattan altın alınmaz

Doların peş peşe tarihi rekorlar kırmasıyla birlikte gram altın fiyatları da uçtu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının düşeceğini belirterek "Bu fiyattan almam, biraz daha beklerim" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ekim 2021 15:41
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İslam Memiş: Bu fiyattan altın alınmaz

Dolardaki ani yükselişle birlikte gram altın fiyatları da adeta uçtu. Gram altın şu sıralar piyasada 564 liradan satılırken, yatırımcılar "bu fiyattan altın alınır mı?" diye sormaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "Bu fiyatlardan almayın, düşmesini bekleyin" uyarısı geldi.

İslam Memiş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşım aradı 'Altın ve gümüş alayım mı?' diye. Ben, 'Almam' dedim ve ekledim 'Zamanında tedbir almadıysan, biraz bekleyerek (eski seviyeler olmamak kaydıyla) daha düşükten alabilirsin' dedim" ifadelerini paylaştı.

Önümüzdeki bir iki haftada altında geri çekilme bekliyorum

İslam Memiş katıldığı bir canlı yayında da "Elinde altın bulunduranlar bu fiyatlardan satış için acele etmemeli, yeni zirveler gelecek önümüzdeki dönemde. Şimdiye kadar altın almayı ihmal etmiş olan yatırımcılar ise bence bu kadar yüksek fiyattan çok riske girmemesi gerekir. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bir geri çekilme öngörüyorum." dedi

Dolar yıl sonuna kadar 10 lirayı bulur mu?

"Dolar yıl sonuna kadar 10 lirayı bulur mu?" sorusuna "Bugünkü ekonomik tabloyla çift haneli rakamın görülmesini mümkün gösteriyor" diyen İslam Memiş, yeni hamleler gelirse sert gerilemeler de gelebileceğini söyledi. Şu anda puslu bir hava olduğunu belirten İslam Memiş, bu şartlarda yukarıya doğru gidişin süreceğini söyledi.

İslam Memiş şunları söyledi: Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 564 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür."

#islam memiş
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