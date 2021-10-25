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'Kimin işten çıkarıldığını' öğrenmeye çalışırken işinden oldu!

İzmir'de bir fabrikada ilginç bir olay yaşandı. Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelere göre, iş yerinde bazı işçilerin işlerine son verildi. Kimlerin işine son verildiğini öğrenmeye giden bir işçi ise merakının kurbanı oldu. Meraklı işçi de tazminatsız işten atıldı. İşte ilginç olayın arıntıları...

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ekim 2021 15:50
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'Kimin işten çıkarıldığını' öğrenmeye çalışırken işinden oldu!

İzmir'de .....fabrikasında ilginç bir olay yaşandı..İşveren şirket, çalışanlardan bazılarının işine son verdiğini duyurdu. İşyerinde bomba etkisi yaratan bu durum üzerine, 40 işçi akşam saatlerinde, yemekhanede toplandı.

Aynı işyerinde çalışan ve olaylar karşısında telaşa kapılan bir işçi, 'acaba ben de çıkarıldım mı' diye endişelendi..Ancak bu endişesi kendisine pahalıya patladı...Tazminatsız kovuldu!

Yaşanan olayda, telaşlı işçi; kantinde toplanan işçilere patronun açıklama yapacağı duyumunu aldı ve hem 'kendisinin de atılıp atılmadığını öğrenmek' hem de 'patronun ne konuşacağını' meraklanarak, doğruca kantindeki kalabalığın yanına gitti.

Ancak, yemekhanedeki kargaşa, işyerini olumsuz etkileyince polisler geldi ve tutanak tuttular. Kargaşada yeralan işçilerin tamamının isimleri alınarak, savunmaları alındı ve işlerine tazminatsız son verildi.

İşten çıkarılıp çıkarılmadığını öğrenmeye çalışayım derken tazminatsız işinden olan çalışan ise, neye uğradığını şaşırdı.

MAHKEME 'İŞE İADE' DEDİ

İşe iade davası açtı.

İzmir 1. İş Mahkemesi, işçiyi işe iade etti.

Karar' da, '...davacının mesai sonrasında işten çıkarılan kişileri öğrenmek için yemekhanede toplandıklarını, yapılan hareketin işgal ve direniş olmadığı gibi işverene karşı cebir ve şiddet kullanılmadığı, olayın demokratik bir hakkın kullanılmasından ibaret olduğu gerekçesiyle...' çalışanın işe iadesine karar verdi.

İşveren şirket kararı temyiz etti.

YARGITAY'DAN BOZMA

Yargıtay, işyerinde olumsuzluklara neden olan davranışı affetmedi ve işverenin işten çıkarması 'geçerli' dedi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesince verilen Karar'da, '....Feshin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla birlikte davacı ve arkadaşlarının kendi davranışlarından kaynaklanan nedenle işyerinin normal yürüyüşü aksamıştır. Bu davranış işyerinde olumsuzluklara neden olmuştur. Bu hali ile feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek dava reddedilmiştir...'

#izmir# işten çıkarma# yargıtay# iş mahkemesi
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