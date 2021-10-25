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Uygulama noktasındaki görüntüleri paylaşan polisler beraat etti

Trafik polislerinin ceza yazmasına sinirlenip, çığlık atan öğretim görevlisinin görüntüsünü sosyal medyada paylaşan kişiye, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Polisler ise görüntüleri trafik ekibindeki kişilerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaşmalarına karşın beraat etti. Polislerin beraat etmesinin gerekçesi ise suç kaydıyla hareket etmemeleri oldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Ekim 2021 15:51
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İstanbul Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Özlem Atan Tarlacı, 1 Kasım 2018 tarihinde seyir halindeyken direksiyonda cep telefonu ile konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle Fatih ilçesi Balat Sahili'ndeki polis uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan kontrolde, sürücünün otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi.

CEZA YAZILDIĞINI GÖRÜNCE ÇIĞLIĞI BASTI
Polislerin ceza yazdığını görünce sinir krizi geçiren Özlem Atan Tarlacı, dakikalarca çığlık attı.

Polis memuru A.K., bu sırada cep telefonuyla Tarlacı'nın görüntüsünü çekti.

Güçlükle sakinleştirilen Özlem Atan Tarlacı'ya; seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası uygulandı ve otomobili de trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜYÜ İFŞA ETMEKTEN DAVA
Tarlacı, uygulama noktasında çığlık atarken çekilen görüntüsünün yaklaşık 1 ay sonra basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Tarlacı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken polis memuru A.K. ile görüntüyü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerin bulunduğu 52 kişilik WhatsApp grubunda paylaşan diğer polis memuru O.K. ile videoyu Instagram hesabından yayınlayan M.G.H. hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan dava açıldı.

"STRES DURUMUMU ARTIRDI"
İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Özlem Atan Tarlacı, uygulama noktasında durdurulunca rektörlükteki toplantıya geciktiğini belirterek, "Geç kaldığım toplantının stresi ile mücadele ederken polis memurlarından birisinin şahsi cep telefonu ile görüntümü kaydettiğini fark ettim. Bu bendeki stres durumumu artırdı. 1 ay sonra ders sırasında görüntünün sosyal medyada paylaşıldığını gördüm. Şoke oldum. Aile ve iş çevremden tepki aldım. Şikayetçiyim." dedi.

POLİSLERE BERAAT, PAYLAŞANA HAPİS
Yargılama sonunda polis memurlarının yaka kamerasının şarjı olmadığı için şahsi cep telefonu ile delil elde etmek amacıyla görüntüyü çektiği, yine bu amaçla sadece trafik ekibindeki kişilerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştıkları belirtildi.

Polis memurları A.K. ve O.K.'nin, suç kastı ile hareket etmedikleri gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.

Görüntüyü paylaşan sanık M.G.H.'nin ise söz konusu görüntüyü başka bir internet sitesinden aldığını ileri sürdüğü ancak daha önce görüntünün paylaşımda olduğu yönünde delil elde edilemediği belirtildi.

Suçu işlediği kanaatine varılan M.G.H.'ye, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

"POLİSLERİN BERAATİ HUKUKA UYGUN"
Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Canset Yıldız, verilen kararda polis memurlarının ceza almamasının sebebinin, görevi başında meydana gelen bir olayda kendisi hakkında disiplin soruşturması açılacak bir olayla ilgili bir kayıt almış olması nedeniyle olduğunu söyleyerek, beraat kararının hukuka uygun olduğunu söyledi.

"CEZA ALAN KİŞİ INSTAGRAM HESABINI KABUL ETMEKTEDİR"
Yıldız, mahkum edilen Instagram sayfası yöneticisi için ise hangi kasıtla yayınladığının araştırılması gerektiğini ifade ederek, "Söz konusu görüntü sadece şikayet edilen Instagram hesabında değil, pek çok web ve haber sitesinde yer almış. Bu tamamen teknik bir çalışmanın sonucudur. Öncelikle ceza alan kişi Instagram hesabını kabul etmektedir. Bu konularda eksiklik olduğunu düşünüyorum. O kişinin kastı da değerlendirilmelidir. Sadece 'Instagram hesabını ben yönetiyorum' beyanının ikrar olarak alınıp, suç kastı araştırılmadan, görüntüyü nereden edindiğine dair yeterli teknik araştırma olmadan ceza alması onun açısından talihsiz olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

#trafik polisleri
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