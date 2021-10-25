10 yaşındaki Elçin buldu, hemen korumaya alındı!

Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, yol kenarında bulduğu ve fosil olabileceğini düşündüğü kaya parçasını ailesine götürdü.

Manisa Milli Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçen aile, kaya parçasının fotoğraflarını yetkililerle paylaştı.

Ailenin yaşadığı eve gelen Manisa Müze Müdürlüğünden yetkililer, fosil olabileceği düşünülen parçayı teslim aldı.

- "Dinozor olabileceğini düşündüm"

Fosil parçasını bulan Elçin Ercan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, buluntunun kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Dayısı ve babası ile yürüdüğü sırada gözüne parçanın iliştiğini aktaran Ercan, şöyle konuştu:

"Yanına gidip baktığımda üzerinde dişleri olduğunu gördüm. Babamla dayıma hemen haber verdim. Onlar da gelip gördüler. Bunun bir hayvana ait olduğunu söylediler. Biraz daha inceleme yaptığımızda yanında iki tane daha parça olduğunu gördük. Bulduklarımızı eve getirdik ve gerekli yerlere bildirdik. İlk defa böyle bir şey gördüm. Dinozor olabileceğini düşündüm."

Çiftçilik yapan baba Taşkın Ercan ise kızının dikkati sayesinde parçayı bulduklarını kaydederek, "Kızımız böyle şeylere biraz meraklıdır. Belgesel çok izler." ifadelerini kullandı.

Parçanın beton ya da alçı olabileceğini düşündüklerini ancak daha sonra kemiğe benzer yapısının olduğunu fark ettiklerini aktaran Ercan, bunun üzerine yetkililerle irtibat kurduklarını dile getirdi.