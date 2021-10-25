Yüzde 1 barajına karşı iki memur sendikası birleşti
Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için getirilen yüzde 1 örgütlenme kısıtlamasına takılmamak için Büro hizmet kolundaki iki sendika birleşti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Ekim 2021 16:36
Hükümet ile yetkili Sendikalar arasında imzalanan 6. Dönem Toplu sözleşme gereğince, 1 Ocak 2022'den itibaren 3 ayda bir verilecek olan 400TL toplu sözleşme ikramiyesi için %1 örgütlenme barajı getirilmiştir.
Yüzde 1 barajına takılan sendikaları görmek için tıklayınız.
Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yüzde 1 barajını geçen Savdes Sen ile yüzde 1 barajını aşamayan Emniyet Genel Müdürlüğünde örgütlü Esim Sen güç birliği kararı alarak birleşti.
Birleşme kararı, 26.10.2021 tarihinde yapılan genel kurulda alındı.