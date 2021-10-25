Yüzde 1 barajına karşı iki memur sendikası birleşti

Hükümet ile yetkili Sendikalar arasında imzalanan 6. Dönem Toplu sözleşme gereğince, 1 Ocak 2022'den itibaren 3 ayda bir verilecek olan 400TL toplu sözleşme ikramiyesi için %1 örgütlenme barajı getirilmiştir.

Yüzde 1 barajına takılan sendikaları görmek için tıklayınız.

Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yüzde 1 barajını geçen Savdes Sen ile yüzde 1 barajını aşamayan Emniyet Genel Müdürlüğünde örgütlü Esim Sen güç birliği kararı alarak birleşti.

Birleşme kararı, 26.10.2021 tarihinde yapılan genel kurulda alındı.