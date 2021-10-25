AÖF sınavında görev almak isteyen öğretmenlerin başvurusu alınacak
Atatürk Üniversitesi, AÖF güz dönemi ara sınavında görev almak isteyenlerin 20 ila 21 Kasım 2021 tarihlerinde başvuru yapmasını istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ekim 2021 17:00
Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavı Görev Talep Duyurusu
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Güz Dönemi Ara Sınavında görev almak isteyen personel
29 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Atatürk Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (https://gis.atauni.edu.tr) üzerinden görev talebinde bulunabilirler.
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Ankara Sınav Koordinatörlüğü