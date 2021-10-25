Diyanet kurumsal logosunu değiştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumsal logo ile birlikte birçok görselin de bulunduğu "Tanıtım Yönergesi ve Tanıtım Rehberi"ni güncelledi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar arasında yer almıştı.

Başkanlığın kurumsal logosu, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklarla bütünlük arz etmesi açısından İletişim Başkanlığınca belirlenen standartlar çerçevesinde yeniden tasarlandı.

Yeni kurumsal logo çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda yer alan ve tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni simgeleyen 16 yıldız kullanıldı.

Logonun merkezinde Türk Bayrağı'nın kırmızı rengini odak alan bir yaklaşım benimsendi.

Kurumsal logoda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının tarihsel sürecinde kullandığı ana tema muhafaza edildi.

Logonun sağ ve sol yanlarında yer alan semboller, simetrik olarak "Diyanet" sözcüğünün ilk harfi olan "D" harfine karşılık geliyor ve minareyi simgeliyor.

Logonun ortasında yer alan şekil ise ikinci simetrik simge olup çemberin kendisi camiyi, bölünmüş üst yarım daire ise dini hizmetlerin temel merkezlerinden biri olan cami kubbesini temsil ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tanıtım Yönergesi için TIKLAYINIZ

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