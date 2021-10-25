Ak Parti'den büyükelçiliklerin geri adımına ilk değerlendirme
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ekim 2021 17:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmekte
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