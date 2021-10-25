Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

Faiz indirimi hamlesi! İşte yeni oranlar

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi. Bankaların faiz indirimi hamlesinden sonra herkes 'Hangi bankanın faiz oranı ne kadar' diye araştırmaya başladı. İşte bankaların yeni faiz oranları...