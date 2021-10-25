Erdoğan: Her evde araba var, 2. el araba yetişmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"TERÖRLE VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE BİZİM İÇİN AYNI MESAFEDEDİR"

Utanmadan sıkılmadan, "Aşı yok" diyor. "Evine götürecek ekmek yok "diyor. Böyle bir yalan olur mu? Bunlar korkulması gereken yüceler yücesinden korkmuyorlar ki. Bunlarda edep ahlak yok ki. Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda 2. el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz . Ama bunu tv ekranlarından vatandaşa anlatıp kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Çünkü biz her şeyin istatistiğini tutuyoruz. Büyük vizyonlara ve hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki meselelere sırtımızı dönmüyoruz. Terörle mücadele, işsizlikle mücadele bizim için aynı mesafededir. Bunları hepsi de aynı makinanın farklı parçaları gibi birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu dönemdeki talihsizliğimiz, küresel kriz ile ülkemize saldırıların aynı dönemde olmasıdır. Türkiye bu fiyat artışlarını halkına nispeten yansıtan ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde durum çok daha vahimdir. Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yaşan fiyat artışları ve diğer sıkıntıları vatandaşlımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz.