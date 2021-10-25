'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı

Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
Faiz indirimi sonrası konut fiyatları artacak mı?
Faiz indirimi sonrası konut fiyatları artacak mı?
Erdoğan: Her evde araba var, 2. el araba yetişmiyor
Erdoğan: Her evde araba var, 2. el araba yetişmiyor
WhatsApp ile PCR testi; e-Nabız'a bile düştü
WhatsApp ile PCR testi; e-Nabız'a bile düştü
WhatsApp üzerinden PCR testi yapan laboratuvara baskın
WhatsApp üzerinden PCR testi yapan laboratuvara baskın
'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'
'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
Büyükelçiler geri adım attı, Türkiye olumlu karşıladı
Büyükelçiler geri adım attı, Türkiye olumlu karşıladı
Bu ilde işverenler, işçilerin maaşına 3 ay için zam yaptı
Bu ilde işverenler, işçilerin maaşına 3 ay için zam yaptı
ABD ve diğer bazı ülke büyükelçiliklerinden geri adım
ABD ve diğer bazı ülke büyükelçiliklerinden geri adım
AK Partili eski vekil: Makam aracı saltanatını önleyemedik!
AK Partili eski vekil: Makam aracı saltanatını önleyemedik!
Uygulama noktasındaki görüntüleri paylaşan polisler beraat etti
Uygulama noktasındaki görüntüleri paylaşan polisler beraat etti
YÖKAK Başkanı: Hocaların saltanatı bitti
YÖKAK Başkanı: Hocaların saltanatı bitti
Kabine öncesi yapılan sürpriz görüşme sona erdi
Kabine öncesi yapılan sürpriz görüşme sona erdi
Akaryakıtta ÖTV bitti, zamlar pompaya yansıyacak
Akaryakıtta ÖTV bitti, zamlar pompaya yansıyacak
Ak Parti MKYK üyesi: 15 bin 800 TL maaşla geçinmekte zorlanıyorum
Ak Parti MKYK üyesi: 15 bin 800 TL maaşla geçinmekte zorlanıyorum
Ankara Şehir Hastanesi'nden Rümeysa Berin Şen açıklaması
Ankara Şehir Hastanesi'nden Rümeysa Berin Şen açıklaması
MEB'den 'Kazanım Değerlendirme Uygulaması' açıklaması
MEB'den 'Kazanım Değerlendirme Uygulaması' açıklaması
Bakan Özer aşı olan öğretmenlerin sayısını açıkladı
Bakan Özer aşı olan öğretmenlerin sayısını açıkladı
Ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan 24 kişi yakalandı
Ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan 24 kişi yakalandı
Gül: Büyükelçiler çağrılıp tepki gösterilmişti, deport'a gerek yok
Gül: Büyükelçiler çağrılıp tepki gösterilmişti, deport'a gerek yok
4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil
Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil
Vatandaşların faiz indirimine tepkisi: Cebimize giren kar eriyor!
Vatandaşların faiz indirimine tepkisi: Cebimize giren kar eriyor!
Memurların ek gösterge uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 13 soru ve cevabı
Memurların ek gösterge uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 13 soru ve cevabı
Fazla çalışma ücreti ne kadar arttı, hangi memura ne kadar ödenecek?
Fazla çalışma ücreti ne kadar arttı, hangi memura ne kadar ödenecek?
Acentelerden çağrı: Hac ve umre kapıları açılsın
Acentelerden çağrı: Hac ve umre kapıları açılsın
Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek
Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek
Türk-İş : 4 bin lira alan, 1479 lira kayba uğruyor
Türk-İş : 4 bin lira alan, 1479 lira kayba uğruyor
Gazeteci Mehmet Barlas'tan Cumhurbaşkanına büyükelçi itirazı!
Gazeteci Mehmet Barlas'tan Cumhurbaşkanına büyükelçi itirazı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Gıda Denetim Seferberliği' başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 20:45
Yazdır
'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliğiyle 28 Ekim'e kadar 720 bin işletme denetlenecek. Çalışmalarda 7 bin 300 gıda denetim personeli görev yapıyor.

  • Tarım ve Orman Bakanlığının 3 gün sürecek 'Gıda Denetim Seferberliği' başladı

Bu çerçevede Ankara'da da bazı gıda işletmeleri denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de denetimlere katıldı.

Metin, denetim öncesinde yaptığı açıklamada, gıda güvenliğine aykırı üretime toleranslarının bulunmadığını ve Ankara'da 371 denetim elemanıyla çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

Bakanlık olarak gıda üretimindeki usulsüzlüklerin denetiminde vatandaşların sağlığının öncelikleri olduğunu belirten Metin, denetimlerde fahiş fiyatlara ilişkin tespitte bulunurlarsa onu da ilgili bakanlığa bildireceklerini dile getirdi.

Metin, unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi işletmelerin hem üretim hem satış noktalarında denetimler gerçekleştireceklerine işaret ederek, "Kafe ve restoranlarda gıdaya bulaşan bütün malzemeler her yönüyle denetlenecek. Masaların üzerindeki tuzlukları bile kontrol edeceğiz." dedi.

"Eksiklik devam ederse cezai işlem uygulanacak"

Metin ve beraberindeki ekip, açıklamaların ardından fırın, pastane ve kafe olarak faaliyet gösteren iş yerini denetledi.

İşletme sahibi ve çalışanlarla sohbet eden Metin, ekmek almaya gelen müşteriye, "Bugün Türkiye çapında denetime çıktık. Amacımız, sizlerin sağlıklı gıdaya güvenle ulaşması. Gerekli denetimleri yaptık. Ürünlerden numune alıp onları laboratuvarda inceleyeceğiz." bilgisini verdi.

Metin, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işletmedeki incelemenin sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"İşletmedeki eksiklikleri tespit ettik, notlarımızı aldık. İşletmelere bir hafta süre veriyoruz. Bir hafta içinde eksiklikleri tamamlarsa hiçbir işlem yapılmayacak ama eksiklik devam ederse gerekli cezai işlem uygulanacak. 4 gün içinde tüm Türkiye'deki tüketicimizin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlayacak denetimi yapmış olacağız. İçişleri Bakanlığı, dönem dönem huzur operasyonları yapar. Biz de 'Bu gıda güvenliğinde neden olmasın?' dedik. Ürünler, Türkiye'de aynı anda incelenerek vatandaşın bilgisine sunulacak. Tüketicilerimizin gönlü rahat olsun. Bakanlık olarak onların güvenli gıdaya ulaşması için çaba sarf ediyoruz."

Ekmeklerin gramajına da bakıldı

İşletmede yapılan denetim kapsamında ekmeklerin gramajlarının Gıda Kodeksi'ne uygunluğu kontrol edildi.

İşletmede ekmek, yaş pasta ve diğer ürünlerden numuneler alındı. İşletme yetkilisine çöp kutusunun üretim tesisinin yanında olması, peçete eksikliği, pastacılıkta kullanılan ürünlerin bekletildiği kutularda son kullanma tarihi ve ürünlerin isminin yazmaması, yumurtalarla pişmeye hazır durumdaki malzemelerin üzerinin açık alanda tutulması nedenleriyle uyarıda bulunuldu. Ekipler, bir haftalık sürede eksiklikler giderilmezse işletmeye ceza kesileceğini bildirdi.

Denetimler kapsamda 41 kamu ve 104 özel laboratuvarda üretim, satış noktaları, restoran, lokanta ve kafe gibi toplu tüketim yerlerinden alınan numuneler incelenecek.

Gerekli koşulları sağlamayan işletmelere cirolarına bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, adli para cezası, hapis cezası ve meslekten men gibi cezalar verilebilecek.

KAPAT [X]

Kırklareli

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personel, süt ve süt ürünleri ile et işletmelerinde denetimde bulundu.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, etiket ve personelin çalışma belgelerini kontrol etti.

Mehmet Aksoy, Bakanlığın talimatı ile kentteki tüm gıda işletmelerinin denetleneceğini söyledi.

Denetimlerin 24 saat esasına göre yapılacağını ifade eden Aksoy, amaçlarının vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını istediklerini kaydetti.

Tarladan sofraya sağlıklı gıda güvenliği için çalıştıklarını dile getiren Aksoy, "Bizim amacımız kentimizde vatandaşımızın tükettiği ürünün sağlıklı olması. Görevimizin başındayız. Tüm gıda işletmeleri denetlenecek. Herhangi bir olumsuzluk karşısında yasaya göre, kapatma dahil çok ağır para cezaları var. Sayın savcılarımız da zaten hapis cezalarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Biliyorsunuz daha öncede bizim ilimizde bir işletmede uygunsuz bir faaliyet olmuş ve işletme kapatılmıştı. Biz sağlıklı gıda için elimizden geleni yapıyoruz, yanlış iş yapana da devletimiz göz açtırmıyor. Biz sahadayız. Olumsuz durumlarda vatandaşlarımız Alo 174 Gıda Hattı'mızı arayabilirler." şeklinde konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır

Gıda denetimlerine katılan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda tedarikinin tüm dünyada öneminin daha iyi anlaşıldığı bugünlerde, özellikle sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımın temeli olan gıda üretim yerlerinin kontrolünün ve denetiminin yapılacağını söyledi.

Atalar, halkı gıdada taklit, tağşiş yapanlara, kalitesiz gıda üreterek insan sağlığıyla oynayanlara karşı korumanın öncelikli görevleri olduğunu ifade ederek, gıda denetimlerinin kent genelinde rutin olarak sürdüğünü belirtti.

Denetimlerin gıda işletmelerine yönelik, ilave olarak da bayramlara yakın bazı sektörlerde yapıldığını dile getiren Atalar, bugünden itibaren de tüm yurtta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda denetimi seferberliği başlatıldığını aktardı.

Atalar, eş zamanlı 81 ilde yürütülecek seferberlik kapsamında öncelikle gıda üretim yerleri olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetime tabi tutulacağını anlatarak, "İl müdürlüğümüzde bulunan tüm araçlarla, yetkili 110 gıda kontrol görevlisi tarafından fırınları, et işleme ve süt işleme tesisleri ile yemek fabrikaları başta olmak üzere, lokanta, restoran, fastfood, bakkal ve marketler titizlikle denetlenecektir. Gıda denetimlerinin öncelikli amacı, tüm gıda işletmelerini kaliteli ve sağlıklı hizmet sunan işletmelere dönüştürmektir. Denetimin ilk hedefi cezalandırmak değildir. İşletmeyi asgari üretim gerekliliklerine ulaştırmak, ilk hedeftir. İnsan sağlığını riske attığı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanır." ifadelerini kullandı.

Sayıları 10 bin 547 olan gıda üretim ve toplu tüketim iş yerleri ile gıda ile temas eden madde üreten iş yeri, gıda ve yem satış yerlerine yıl boyunca risk esaslı denetimler gerçekleştirildiğine işaret eden Atalar, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin de talimatları doğrultusunda belirlenen etkin denetim hedeflerine ulaşmak için tüm gıda kontrol görevlileri ara vermeden denetimler gerçekleştirmektedir. 10 ayda 15 bin 430 denetim gerçekleştirilmiş, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yaklaşık 800 bin lira idari para cezası uygulanmıştır."

Atalar, halkın sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmek için yıl boyunca aralıksız gıda denetimlerinin süreceğini belirterek, "Gıda denetim süreci ilgili en büyük yardımcımız bilinçli tüketiciler. Tüm vatandaşlarımızın, karşılaştıkları olumsuzluklarla ilgili 'Alo 174 Gıda Hattı'na ulaşabileceklerini ve her vatandaşımızın da birer denetçi olduğunu hatırlatmak isteriz. Sağlıklı gıdalar ile büyüyen sağlıklı nesillerden oluşan bir gelecek için hep beraber sürekli denetimdeyiz." diye konuştu.

#
Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
WhatsApp üzerinden PCR testi yapan laboratuvara baskın
WhatsApp üzerinden PCR testi yapan laboratuvara baskın
AFAD 81 ilde milli işletim sistemi PARDUS'u kullanmaya başladı
AFAD 81 ilde milli işletim sistemi PARDUS'u kullanmaya başladı
'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'
'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'
Diyanet kurumsal logosunu değiştirdi
Diyanet kurumsal logosunu değiştirdi
AÖF sınavında görev almak isteyen öğretmenlerin başvurusu alınacak
AÖF sınavında görev almak isteyen öğretmenlerin başvurusu alınacak

Bu Habere Tepkiniz

Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!

Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!

Adrese teslim sertifikalarla öğretim görevlisi alımlarına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR dur demeli!
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı

Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı

Memurların sıklıkla karşılaştığı ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Danıştay: FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belgelerin verilmemesi hukuka aykırı değil

Danıştay: FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belgelerin verilmemesi hukuka aykırı değil

Danıştay 10. Dairesi FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belge istemlerinin karşılanmaması yönündeki işlemlerin ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ilke kararının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.
Yatırımcılar için 98. yıl özel turnuvası!

Yatırımcılar için 98. yıl özel turnuvası!
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?

Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?

Bipolar bozukluk sağlık personeli olmaya engel olur mu?
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?

Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?

İkramiye ve maaş açısından 'mühendis' mi 'şube müdürü' mü kadrosundan emekli olmak avantajlıdır?
Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş

Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş

Uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü süreçte; eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'den sonra ile cumartesi ve pazar günlerine denk gelen ders görevleri karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretinin gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesi gerektiği belirtildi.
Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

434 sayılı Kanuna tabi memurlar, % 40 engelli raporu alırsa emekli olabilir mi?
Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren 11 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Teşkilat 20. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 20. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 31 Ekim 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Faiz indirimi hamlesi! İşte yeni oranlar

Faiz indirimi hamlesi! İşte yeni oranlar

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi. Bankaların faiz indirimi hamlesinden sonra herkes 'Hangi bankanın faiz oranı ne kadar' diye araştırmaya başladı. İşte bankaların yeni faiz oranları...