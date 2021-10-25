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Ardahan'da kurumların mobilyaları bu liseden karşılanıyor

Ardahan'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin ürettiği sandalye, koltuk, sehpa, masa ve benzeri birçok mobilya kentteki resmi ve özel kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 21:15
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Ardahan'da kurumların mobilyaları bu liseden karşılanıyor

Ardahan'da 260 öğrencisi olan ve geleceğin ustalarını yetiştiren meslek lisesinin mobilya ve metal bölümünde kurulan atölyelerde 8 ay önce üretime başlandı.

Öğrenciler lisede sınıflarında aldıkları derslerin ardından atölyelerde de öğretmenleri nezaretinde birçok mobilya üretiyor.

Adeta fabrikayı anımsatan okulda üretilen mobilyalar kentteki resmi kurumların yanı sıra özel sektör ve kentteki Ardahan Üniversitesi'nin de ihtiyacını karşılıyor.

Öğrenciler böylece okulda hem gelecekte yapacakları meslekleri öğreniyor hem de üretilip satılan bu ürünlerden gelir sağlıyor.

Okul müdürü Ahmet Tunay Karaarslan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği üretim yapan 1000 meslek lisesi arasında yer aldıklarını, teknik donanım ve altyapıları ile bu alanda kentteki tek okul olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hedefledikleri 1 milyon liralık döner sermayenin 750 binine ulaştıklarını belirten Karaarslan, "Mart ayında üretime start verdik, adeta fabrika gibi üretim yapıyoruz. Yaptığımız üretim ile henüz bir yılımızı tamamlamadan hedefimize fazlasıyla ulaştık çünkü yoğun bir talep aldık. Hedefimiz bir yılda bir milyon lira döner sermayeydi, yılın tamamlanmasına henüz zaman varken, 750 bin lirayı döner sermayeye kazandırmayı başardık. Dolayısıyla taleplere bakılırsa bir milyon lira döner sermaye hedefini yıl tamamlanmadan geçmiş olacağız." diye konuştu.

Karaarslan, kentteki birçok okulun ve Milli Eğitim Müdürlüğüne ait diğer birimlerin makam odalarının mobilyalarının öğrenciler tarafından titizlikle yapıldığını söyledi.

Öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor

Öğrencilerinin başarılı çalışmaları sayesinde ellerinin değmeyeceği makam odası kalmayacağını ifade eden Karaarslan, şöyle konuştu:

"Her iki bölümdeki yaklaşık 25 öğrencinin sanatlarını icra etmelerinin yanı sıra aynı zamanda döner sermayeden kazandıkları bir miktar parayla kendilerine olan öz güvenleri artırıyor. Bu kazanımları da ürünlerin kalitesine yansıdığında görmek mümkün. Sandalye, koltuk, sehpa, masa ve benzeri birçok ürünü kaliteli bir şekilde yapıyoruz. Metalde ise yine aynı şekilde kaliteli ürünler üretiyoruz. Örneğin şu an mobilyada son olarak Milli Eğitim Müdürlüğünün makam odası talebi oldu, tamamladık, kendilerine teslim edeceğiz. Metal bölümünde ise bazı okulların bahçesine konulacak küçük çöp kovalarını tamamladık."

"Geleceğin ustalarını yetiştirmede de başarı elde edeceğiz"

Karaarslan, atölyelerde çalışan ve okuldan mezun olacak olan öğrencilerin kendi işini kurabileceklerini veya iş bulma gibi sorunları olmayacağını aktardı.

Metal ve mobilya bölümlerinden mezun öğrencilerin usta vasfında olduğunu dile getiren Karaarslan, şunları kaydetti:

"Öğrencimizin her birinde usta potansiyeli var. İnanıyorum ki, buralardan mezun olduklarında Ardahan veya Ardahan dışında iş bulma, iş kurma gibi bir sorunları olmayacak. Bu çalışmamızda bize desteklerini esirgemeyen sayın Valimiz Hüseyin Öner ve Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Bulut başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Üretimde kısa sürede başarı elde ettik. Geleceğin ustalarını yetiştirmede de başarı elde edeceğiz. İnanıyorum ki, bugün başarılı bir üretim yapan her öğrencimiz gelecekte de alanında başarılı olacak ve istihdama katkı sunacak."

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"Hem meslek öğreniyoruz, hem para kazanıyoruz"

Mobilya bölümünde okuyan 12. sınıf öğrencisi Fırat Çakan da işini severek yaptığını ifade ederek, "Geleceğin mobilyacıları olmak istiyoruz. Mobilya ile ilgili her şeyi yapabiliyoruz. Aynı zamanda bir miktar da para kazanıyoruz. Bu da tabii bize öz güven veriyor." dedi.

Metal bölümü 12. sınıf öğrencisi Polatkan Yılmaz ise adeta özel sektör gibi çalıştıklarını belirterek, "Hem meslek öğreniyoruz, hem para kazanıyoruz. Biz burada bir dükkan gibi çalışıyoruz. Döner sermayeden üretim yapıyoruz. Her alanda talebe göre üretim yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

#Okul müdürü# Ahmet Tunay Karaarslan#
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