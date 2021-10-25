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'7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25-28 Ekim tarihleri arasında yoğun gıda denetimleri yapacaklarını belirterek, "4 gün boyunca 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçimizle denetim yapacağız. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama kararlığıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Ekim 2021 21:34
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Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde 'Gıda Denetim Seferberliği'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Pakdemerli, gıda güvenilirliği konusundaki tek yetkili bakanlık olarak temel hedeflerinin tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olduğunu belirterek, "Bu hedef doğrultusunda tarladan sofraya kadar gıda zincirinin bütün aşamalarında denetimlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

'2020'DE 1 MİLYON 357 BİN DENETİM YAPTIK'

Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri konusunda çok güçlü bir altyapıya sahip olduklarını işaret ederek, "Türkiye'de 720 bin tane gıda işletmesi var. Bu gıda işletmelerinin hepsi kayıt altında. 2019 yılında 1 milyon 216 bin denetim yaptık. Pandemi döneminde de bu denetimlerimizi artırarak devam ettik. Biliyorsunuz hizmet sektörüne önemli bir kısmı bu dönemde kapalıydı. Bu dönemde, 2020 yılında 1 milyon 357 bin denetim yaptık. Bu denetimleri yaparken 3-4 tane esas var; biri risk esaslı yani burada bir risk var mı, biri habersiz yani habersizce gidip bakıyoruz şüphe veya ihbar durumunda denetimlerimizi yapıyoruz. Ayrıca dış ticaret ile ilgili de denetimlerimizi yine Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapıyoruz" diye konuştu.

'DENETİMLERİMİZ 365 GÜN DEVAM EDİYOR'

Denetimler sonucunda, piyasada gıdayla ilgili karşılaştıkları olumsuzluk sayısının son derece azaldığını vurgulayan Pakdemirli, "Azalmaya da devam ediyor. Bizim denetimlerimiz 365 gün devam ediyor. Bir eleştiri olmasın, 'denetim böyle bir arada, hep beraber kampanya şeklinde mi olur' diye. Denetimlerimiz zaten 365 gün devam ediyor. Ama burada farkındalık, kamuoyu ve işletmeleri bilgilendirme, onlara rehberlik etme maksadıyla da bu kampanya ve denetimlerimize devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. 25-28 Ekim tarihleri arasında bu denetimlerimiz sürecek. 4 gün boyunca 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçimizle denetim yapacağız. Sonuçlarını da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Bizim güçlü bir alt yapımız, denetçi ordumuz var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum; en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz; şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun" ifadelerini kullandı.

'KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, vatandaşların kendilerine ihbarda bulunması için 2 ana hatları olduğunu belirterek, "Alo 174 Gıda hattımız var. Tüketicilerimiz herhangi bir konuda şüphe ettiğinde Alo 174'ü arayabilir ve müracaata bulunabilir. Alo 174 haricinde özellikle son 2 senede devreye aldığımız bir hattımız daha var bu da WhatsApp hattı. Bu da 0501 174 0 174. Buradan da tüketicilerimiz bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama kararlığıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, bu denetimler kapsamında 4 bakan yardımcısının da farklı şehirlerde seferberliğe rehberlik edeceğini söyledi.

#Bekir Pakdemirli# gıda denetimleri
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