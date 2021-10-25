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Sezonun ilk derbisinde gülen taraf Beşiktaş

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 22:05
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Sezonun ilk derbisinde gülen taraf Beşiktaş

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alexandru Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64. dakikalarda kaydettiği gollere engel olamayıp, sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım 17 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 20'ye çıkardı.

- Mustafa Muhammed penaltı kaçırdı

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, derbide kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Müsabakanın 79. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerden şutunda top, ceza sahasında Vida'dan sekti. Hakem Fırat Aydınus, siyah-beyazlı oyuncunun meşin yuvarlağa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Müsabakanın 81. dakikasında topun başına geçen Mustafa Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

- Cicaldau gol sayısını 3'e çıkardı

Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın golünü atan Alexandru Cicaldau, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez ağları havalandırdı.

Rumen futbolcu, ligde daha önce GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarında da birer kez topu filelere göndermişti.

- Vodafone Park'ta yine kazanamadı

Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında faaliyete geçen stadı Vodafone Park'ta oynadığı 6. maçta da galibiyet elde edemedi.

Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynadığı ilk maçta rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu statta sonraki 5 sezonda yaptığı 5 karşılaşmayı da yitirdi.

- Terim ilk kez bir takım karşısında üst üste 4 deplasman mağlubiyeti gördü

KAPAT [X]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisiyle kariyerinde bir ilki yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, ilk kez bir takım karşısında üst üste 4 deplasman mağlubiyeti gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 maçı da kaybetti.

- Deplasmanda puan kaybetmeye devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda 4. kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon konuk olarak çıktığı 6 lig maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, deplasman maçlarında alabileceği 18 puanın sadece 8'ini hanesine yazdırabildi.

#Beşiktaş
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