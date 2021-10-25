WhatsApp'a yeni özellik: Durum güncellemeleri geri alınabilecek
Popüler mesajlaşma ve sesli sohbet uygulaması WhatsApp, beta sürümünde yeni bir özelliği test ediyor. Test aşamasında olan özelliğe göre, uygulamadaki durum güncellemesi geri alınabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ekim 2021 22:10
WhatsApp, durum güncelleme özelliğine yeni bir güncelleme getiriyor.
WABetaInfo'un yaptığı araştırma, uygulamanın 2.21.22.6 beta sürümünde durum güncellemesini anında silmeyi sağlayan yeni özelliğin test aşamasında olduğunu ortaya çıkardı.
Dünya genelinde birçok kullanıcısı olan uygulamada, söz konusu özelliğin durum güncellemelerini tek dokunuşlar ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.
Yeni özelliğin beta aşamasını başarıyla geçmesi durumunda tüm sürümlerde aktif hale getirileceği bildirildi.