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Memur-Sen'den memurlara sendikalı olma çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tüm kazanımlarımızın altında yerimiz var, terimiz var ve imzamız var. Hiçbirisi kendiliğinden değil." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 22:38
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Memur-Sen'den memurlara sendikalı olma çağrısı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Yalçın, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'i makamlarında ziyaret etti.

Ardından Öğretmen Evi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı ve Teşkilat Buluşması'na katılan Yalçın, Memur-Sen ailesinin 14 Şubat 2022'de 30. yılına gireceğini söyleyerek, sendikanın kuruluşuna ve geçtiği aşamalara değindi.

Sendika olarak 2010 referandumunda ortaya koydukları tavırla önemli bir eşiği aştıklarını belirten Yalçın, "2010 referandumunda bizim referanduma omuz vermemiz ve bizim toplu sözleşme hakkını pakete koydurmamızla başlayan süreç memur sendikacılığında en önemli aşamayı atlamaya vesile oldu. Toplu sözleşme ve grev hakkı dünyanın her yerinde sendikal anlamda ikisi olmazsa olmazdır." dedi.

Memur sendikacılığında 2011'de toplu sözleşme hakkının gelmesiyle başlayan toplu sözleşme sürecinin eşit statüdeki heyetlerin sorunları karşılıklı tartışma pratiğini geliştirdiğini aktaran Yalçın, bu süreçten sonra 6 sözleşme ilan ettiklerini, özellikle son toplu sözleşmenin memur sendikacılığı açısından büyük bir aşama olarak tarihe kaydolduğunu ifade etti.

5 sözleşmede 258 ayrı noktada iyileşme ve kazanım sağladıklarını, son toplu sözleşmede ise 92 yeni kazanımla bu sayıyı 350'ye çıkardıklarını ve önceki 87 kazanımda ek iyileştirmeler yaparak 179 noktada kazanım elde ettiklerine işaret eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunların en önemlisi memur sendikacılığı açısından bu aldıklarımızın yanında sendikalı ve sendikasız arasında makas koymuş olmamızdır. Memur sendikacılığında bazı taleplerde sıkışma yaşandığında, rakamlar büyüdüğünde toplu sözleşme ikramiyesinden örgütlü olanlara verip geçelim, diyecek alternatif her zaman masada olacak. Sendikalı ile sendikasız arasındaki makas açılacaktır. Çünkü memur sendikacılığı bu anlamda işçi sendikacılığı gibi değerlendirilmiyor."

Toplu sözleşme kapsamında bütün hizmet kollarında iyileştirmeler yaşandığını kaydeden ve sendikasızlara sendikalı olmaları çağrısında bulunan Yalçın, "Tüm kazanımlarımızın altında yerimiz var, terimiz var ve imzamız var. Hiçbirisi kendiliğinden değil. Aldığımız noktadan geldiğimiz nokta az değil. Memur-Sen ailesi bu ülkede bir mühendisliğin bir taşeronluğun, kirli bir odağın hiçbir zaman içerisinde yer almadı ve her zaman milletin yanında, millet iradesinin yanında durduk." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Şanser Kutluk da konfederasyonun 29 yıllık süreçte bir fidandan bir çınara dönüştüğünü, gövdesiyle dalları da büyüyerek 11 hizmet kolunda 1 milyon 5 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü ifade etti. Kutluk, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

#Ali Yalçın
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