2022 yılı programı mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı
'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ekim 2021 22:45
'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2022 yılı hedefleri sıralandı.
393 sayfalık programın tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ