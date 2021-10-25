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Lisede kurduğu hayali, AB'nin başkentinde gençlerle paylaştı

Sosyal girişimci ve SosyalBen Vakfının kurucusu Ece Çiftçi, Brüksel'deki temasları kapsamında gençlere inanç ve azimlerini kaybetmeden, geleceğe bırakacakları izlere inanmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 23:47
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Lisede kurduğu hayali, AB'nin başkentinde gençlerle paylaştı

Sosyal girişimci ve SosyalBen Vakfının kurucusu Ece Çiftçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edildikten sonra AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Brüksel'de saha çalışmaları konusunda fikir alışverişlerinde bulunan Çiftçi, Türk gençleri için Brüksel bilgi, deneyim ve ağ paylaşımı platformu "Bruxircle" ve Ecopnet (Avrupa İş Birliği ve Ortak Ağı) ekipleri ile bir araya geldiğini ve gençlere yön verecek adımları ele aldığını söyledi.

Daha önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin davetlisi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı kapsamında hikayesini Belçikalı Türk gençleriyle paylaştığını kaydeden Çiftçi, "Brüksel'in bende ayrı bir yeri var." dedi.

Çocukları sevdiği ve yetenekli olduğu alana yönlendirme hedefi

"SosyalBen 14 yaşında başlayan bir yolculuğun hikayesi aslında." diyen Çiftçi, sivil toplum çalışmaları yapan bir profesörden etkilendiğini, kendini keşfederken, kendisi kadar yetenekli ancak imkanı olmayan gençlerin hayatlarına dokunmaya karar verdiğini belirtti.

Çiftçi, lise yıllarında başladığı sosyal sorumluluk projesine lisans eğitimi sırasında resmiyet kazandırdığını ve 2013'te SosyalBen Derneğini kurduğunu aktardı.

Geleceğe bırakacağı mirasın en büyük motivasyonu olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu yolda ilerlemek isteyen gençlere "Birliğinizi, inancınızı, azminizi kaybetmeden, yarına ve geleceğe bırakacağınız ize çok inanın." mesajını verdi.

"Çocukların, yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkında olduğu, kendi gerçeğinde, kendi alanında en iyisi olduğu bir ortamda kendileri olabileceğine inanıyorum. Örneğin çocuklar matematiği sevmiyorsa, Türkçede en iyisi olması için teşvik edildiği, yapıcı bir ortamda yarınlarını inşa edebilirler." diye konuşan Çiftçi, "nereye gidiyor bu gençlik?" gibi sıkça duyulan eleştirilerden yola çıkarak "Gençlik Kooperatifi"ni hayata geçirdiğini dile getirdi.

Söz konusu girişim, gençlerin projelerini sürdürülebilir katkılarla hayata geçirmeyi, onları sosyal yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Türkiye'yi temsil ettiği uluslararası platformlar

Çiftçi, Haziran 2017'de G20 Zirvesi'nin komitesi olan G(irls)20 Genç Kadınlar Zirvesi'nde, İsviçre'de Crans Montana Forum tarafından "Yarının Yeni Liderleri" platformunda Türkiye'yi temsil ettiğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen 2018 Yetişen Genç Liderler Ödülü'ne layık görüldüğünü söyledi

Dubai'de gerçekleşen, tüm dünyada eğitim üzerine hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasında ilk 50'ye girenlerin ödüllendirildiği Küresel Eğitim ve Öğrenme Forumu'nda ve Forbes'in "30 altı 30" listesinde, Fortune Türkiye 40 Yaş Altı 40 İş İnsanı listesinde ödüller aldığını belirten Çiftçi, 18-20 Haziran 2021'deki Antalya Diplomasi Forumu'na da katıldığını ifade etti.

Gelecek durak İtalya

Çiftçi, Brüksel'den Venedik'e geçeceğini, bu hafta İtalya'nın Venedik kentindeki San Servolo Adası'nda Sosyal Girişimcilik Açık Kampı'nda dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılarla çalıştay yapacaklarını kaydetti.

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