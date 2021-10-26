Fiyatlar arttı, trafiğe çıkan araç sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında 92 bin 996 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,8'ini otomobil, yüzde 29'ını motosiklet, yüzde 12,3'ünü kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 70,7, minibüste yüzde 53,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 ve otobüste yüzde 18,2 artarken kamyonette yüzde 13,5, motosiklette yüzde 8,3, kamyonda yüzde 4,4 ve otomobilde yüzde 3,7 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına dönemine göre ise yüzde 12 azaldı.

EN ÇOK SATAN VW, EN HIZLI RENAULT

İkinci el otomobilinde eylül ayının şampiyonları belli oldu. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 15 bin 755 adetle Volkswagen, 13 bin 666 satışla Renault ve 10 bin 508 satışla Fiat olurken model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi.

Geçen yılın eylül ayına göre satışlar yüzde 40, geçen yılın dokuz ayına göre ise yüzde 25 azalış kaydedildi.

Eylülde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 41 gün olurken en hızlı satılan marka 34 günle Renault oldu.