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Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!

MİT'in operasyonu ile gözaltına alınan 15 Mossad ajanından biri olan Muhammed Salhab'ın Konya'daki eski ev arkadaşı Amr Mansour SABAH'a konuştu. Salhab'ın bir kez İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu anlatan Mansour, "Muhammed uzmanlık eğitimini Avrupa'da almak istiyordu. Bunun için de İsviçre'de bir dernekle irtibatlı olduğunu söylemişti. Ben hareketlerinden hiç şüphelenmedim" dedi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Ekim 2021 07:55
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Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!

İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Muhammed Salhab'ın bir dönem aynı evde kaldığı ve aynı şirkette birlikte görev yapan arkadaşı Amr Mansour'a SABAH ulaştı. Şu an yurtdışında olduğunu belirten Amr Mansour, yaşananlara inanamadığını söyledi.

1,5 YIL BOYUNCA BİRLİKTE KALDIĞI EV ARKADAŞI SABAH'A KONUŞTU

1,5 yıl boyunca Muhammed ile aynı evde kaldığını ve 7 ay önce de evden ayrılarak başka bir yere taşındığını anlatan Amr Mansour, "Bu süre içerisinde Muhammed'in hiçbir hareketinden şüphelenmedim. Ben Muhammed'in tuzağa düşmüş olduğunu düşünüyorum. 1,5 yıl beraber kaldık. 7 ay önce ben evden ayrıldım. İstanbul merkezli eğitim-danışmanlık merkezini ben kurdum. Birkaç ay birlikte çalıştık sonra o derslerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldı. Resmi olarak Muhammed'in şirkette bir alakası yoktu" dedi.

'UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINA GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Muhammed Salhab'ın İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu da belirten Amr Mansour, "Yurtdışına çıktığında haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı. Muhammed Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı" diye konuştu.

MADDİ DURUMU İYİYDİ

Muhammed Salhab'ın maddi durumunun da iyi olduğunu ifade eden Amr Mansour, "Muhammed'in maddi durumu gayet iyiydi. Ailesinin de Filistin'de maddi durumu iyiydi. Ben aileyi Filistin'den de tanıyorum. Ailesinden gelen 500 doların yarısını ihtiyacı olan öğrencilere verirdi." şeklinde konuştu.

İŞTE YAKALANAN 15 MOSSAD AJANI VE SABAH'IN ULAŞTIĞI KRİTİK BİLGİLER;

SABAH, gündeme bomba gibi düşen MİT'in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin fotoğraflarına ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri casusluk faaliyetlerine ulaştı. 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casusların en kritik ismi ve sadece İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olan Konya'da Tıp öğrencisi olan M.A.S. oldu. İkinci en önemli isim ise Mossad yöneticilerinin Türkiye'deki faaliyet gösteren ve kendilerine bilgi sağlayan casuslarına ödemelerini gerçekleştiren canlı kurye A.B.'ydi.

ÇOK SAYIDA İSİM VE PASAPORT KULLANIYOR

Özellikle M.A.S. ile yüz yüze ve internet üzerinden temasa geçen, canlı kurye A.B. ve diğerlerine Almanya'dan verdiği talimatlarla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinin talimatlarını veren A.Z.'nin 6 ayrı isimle ajanlara kendini tanıttığı ortaya çıktı. 307 ..... numaralı İsrail pasaport hamili A.Z.'nin, M.Z., A.K., A.A., İ., A. V. ve İ. E. A. isimlerini kullanarak Türkiye'de bulunan hücre üyelerine bu isimlerle talimatlar verdiği tespit edildi.

EKONOMİK OLARAK BOYUNDURUĞA ALMA OPSİYONU

İşte SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı şebekenin diğer isimleri ve gerçekleştirdikleri eylemleri:

* A.M.A.: 21 yaşında. Almanya'daki Mossad yetkilisi A.Z.'nin talimatıyla Türkiye'deki Arap vatandaşlara hizmet veren bir ofis hakkında bilgi topladı. Filistinli, dindar, erkek, maddi ihtiyacı olan öğrenciler bularak, bu şahısların isimlerini A.Z. ile paylaştı. Bu kişiyle internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim kurdu. Filistin'den yeni gelen 5 öğrenciyi fişledi.

PARA SORUMLUSU

* A.J.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinin talimatlarıyla canlı kurye yapılan isimlerden biri. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin gibi noktalardan gönderilen paraların dağıtımında görevli.

* N.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinden Western Union vasıtasıyla gelen paraların dağıtımında rol oynadı.

TECRÜBELİ CASUS!

* R.A.A.: 46 yaşında olan R.A.A. hem canlı kuryelik hem de Mossad yöneticilerine casusluk yapan bir isim. 2000'li yıllardan itibaren Mossad'la bağlantılı. İsrail'in İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda yaptığı her görüşmede 400 dolar alıyordu. Mossad yöneticileriyle hem İsrail hem de Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde görüşmeler gerçekleştirdi.

ÖZEL GÖRÜŞMELER

*A.R.A: 29 yaşında. Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer' diye tabir edilen saha yöneticisinden aldığı talimatlar doğrultusunda, İstanbul Başakşehir'deki lüks bir sitede oturan Arap asıllı vatandaşları tek tek fişledi. Wİ-Fİ Collector uygulaması vasıtasıyla burada oturan Arap asıllı vatandaşların bilgilerini toplayarak Mossad yetkilisine iletti. Verdiği bilgilerin karşılığını da 'Bitcoin' ödemesiyle aldı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de Mossad yetkilileriyle buluştu ve talimatlandırıldı.

ALMANYA'DAKİ MOSSAD YÖNETİCİSİNE DİREKT BAĞLILAR

Almanya'da bulunan A. Z. isimli 'case officer' la yüklü miktarda havale işlemi ve canlı kuryeyle yüzlerce Euro ve dolar alan şebekenin diğer üyeleri ise şu isimler:

*A.A.Z. 36 yaşında. 2021 içerisinde A.Z.'den 10 bin dolar canlı kurye vasıtasıyla teslim aldı.

KAPAT [X]

* R.G.: 31 yaşında. 2021 yılında yaklaşık 5 bin dolar'ı havale yöntemiyle aldı.

* N.A.A.: 28 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar teslim aldı.

* M.H.B.: 29 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla 5 bin dolar teslim aldı.

* Y.M.A.: 21 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar ödeme aldı.

* A.M.S.: 27 yaşında. Canlı kurye vasıtasıyla bin dolar teslim aldı.

* J.H.A.: Bbu yıl 2 bin dolar havale alırken, bir diğer ajan K.M.A. ise bin 500 dolar canlı kurye ve havale yöntemiyle kendisine gönderilen parayı teslim aldı.

#türkiye# yakalan mossad
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