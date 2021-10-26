'Protokol yolu' yalanı çöktü

Afyonkarahisar'daki hafızlık törenindeki kırmızı şeritleri, "camide protokol" haberiyle veren CHP medyasının yalanı fazla sürmedi. Hacı Mehmet Sayın Camii'ndeki törene ilişkin Birgün, T24 ve Halk TV'nin de bulunduğu bazı yayın organlarının haberlerine valilikten yanıt geldi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "protokol şeridi" olarak nitelendirilen bölümün, hafızların cemaati rahatsız etmeden bir bütün olarak geçmeleri için oluşturulduğu, iki koltuğun protokolün oturması için değil, hafızlık icazet merasimlerinde olduğu gibi kurra hafızları için konulduğu, protokol mensuplarının ise yerde oturduğu belirtildi. Açıklama, fotoğraflarla da desteklendi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN