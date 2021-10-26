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Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankaları harekete geçti. Ziraat, Halk ve Vakıfbank kredi faizlerinde 2 puana kadar indirim yaptı. Gözler özel bankalara çevrildi. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamalarda faiz indirimlerinin konutta yeni bir alım dalgasına yol açacağını belirtiyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Ekim 2021 08:18
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Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!

Dünya ekonomisini felç eden pandemi sürecinde, ülkenin bilançosunu kendi bilançolarının önüne koyarak tüketiciden sanayiciye, KOBİ'den esnafa tüm kesimlerin finansman ihtiyacını karşılayıp, Türkiye ekonomisinin toparlanmasında başrolü oynayan kamu bankaları, bir kez daha elini taşın altına koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği 2 puanlık faiz indirimini özel bankalar kredilere değil de mevduata yansıtırken, kamu mevduat bankaları kredi faizlerinde ürün ve vade yapısına göre 2 puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

KOBİ'LER NEFES ALACAK

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi. Yapılan faiz indirimi ile birlikte son dönemde yıllık yüzde 18.50-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizi yüzde 16.5'e kadar gerileyecek. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığına dikkat çekmişti.

KONUTTA DA İNDİRİM

Kamu mevduat bankaları konut kredisi faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere indirime gitti. Buna göre 1 milyon TL'nin altındaki konut kredilerinde yüzde 1.38 olan aylık faiz 1.29'a, 1 milyon liranın üstündeki konut kredilerinde ise yüzde 1.41'den 1.34'e çekildi. 300 bin liralık bir konut kredisinde daha önce aylık 5 bin 130, toplamda ise 615 bin 670 lira olan ödeme, faiz indiriminin ardından aylık bazda 4 bin 928 TL'ye, toplamda ise 591 bin liraya gerilecek.

İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM: DÜŞÜK FAİZ İÇİN ELBİRLİĞİ ŞART!

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını söyledi. Kamu bankalarının faiz indiriminin birinci el konutlarda beklenilen ölçüde yansıması için özel bir kampanyanın gerekli olduğunun altını çizen Durbakayım, şunları söyledi: "Kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0.64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama 0.99'un altında olması ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Faizin yüzde 0.1'in altına inmesiyle birlikte birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmaların da bir miktar sübvanse etmesi, oranı yüzde 0.80'le kadar çekebilir."

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: FİRMALAR ZAM YAPAMAZ

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, kamu bankalarının başlattığı indirim hamlesinin faiz yükünü azaltmak adına doğru bir adım olduğunu kaydetti. Elmas, "Biz firmalar da buna biraz destek verip, biraz daha cazip hale getirip bunu daha geniş bir kitleye yöneltebiliriz. Bundan faydalanıp fiyat artıracak markalı konut üreticileri olmaz. Birinci el üreticiler de satmak istiyor, bu avantajı tabi ki nakite dönüştürmek istiyoruz. İkinci el piyasasında ise bir kişi bir konutunu satıyor, hemen fiyatını güncelleyebilir. Firmalar bunu yapamaz" şeklinde konuştu.

İTO BAŞKANI SEKİB AVDAGİÇ: TÜM BANKALARA YAYILMALI

İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün pek çok sektöre olumlu yansımaları olacağını söyledi. Avdagiç, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarının kamu bankaları tarafından desteklenmesinin iş dünyasının yeni yatırımlarını teşvik edeceğini belirtti. 3 kamu bankasının açıkladığı faiz indiriminin firmaların maliyetlerini düşüreceğini kaydeden Avdagiç, "Spot, taksitli, kredili mevduat gibi tüm kredi türlerinde indirim var. Hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün, pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı" dedi.

ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ

Faiz indirimi ile ilgili açıklama yapan kamu bankaları, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

SIRA ÖZEL BANKALARDA

Merkez Bankası, eylül ve ekimde toplam 3 puanlık faiz indirimi yaparken, özel bankalar bunu kredilere yansıtmadı. Mevduat faizlerini bu dönemde 2 puandan fazla indiren özel bankaların, kamu bankalarının son hamlesine seyirci kalmasının mümkün olmadığı ve yakın zamanda kredilerde benzer bir kampanyanın başlamasının beklendiği belirtiliyor.

SEDA TABAK

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