Güntekin Onay'dan canlı yayın kazası: Reji son anda yayından aldı
Spor yorumcusu Güntekin Onay, canlı yayında sesinin alındığını düşünerek "Bakalım programın anasını" dedi. Reji ise müdahale ederek son anda görüntüyü değiştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ekim 2021 08:40
beIN Sports sunucusu Güntekin Onay, program esnasında "Haftanın en sağlamlarına bir göz atalım" dedikten sonra görüntünün ve sesin kendinden alındığını düşündü.
Bunun sonrasında "Bakalım programın anasını" derken reji bir anda reklama gitti ve Onay'ın cümlesinin tamamı yayına yansımadı.
Güntekin Onay, daha önce de benzer durumlarda kalıp çeşitli yayın kazaları yaşamıştı.