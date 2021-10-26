Bakan Koca'nın sözleri harekete geçirdi: YouTuber'larla işbirliği dönemi

Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı

Memurların sıklıkla karşılaştığı ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.