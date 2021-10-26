Önce casus program sonra dedektifli takip

İstanbul'da yaşayan Savaş Y. ve Işık Y., 2003'te evlendi. Evlilikleri süresince çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. Son yıllarda çift arasında anlaşmazlıklar meydana gelmeye başladı. İddiaya göre, aldatıldığını düşünen Işık Y., eşi Savaş Y.'nin telefonunu karıştırmaya başladı. Kocasının sosyal medya hesapları ve mesajlarını sık sık kontrol eden Işık Y., iddiaya göre eşinden habersiz bir şekilde telefona casusluk programı yükleyerek adım adım takip etmeye başladı. Program sayesinde eşi Savaş Y.'ye gelen tüm mesajları görebilen kadın, bu şekilde takibini yürüttü ancak bununla da yetinmeyerek son hamlesini gerçekleştirdi.

ESNAF UYARINCA FARK ETTİ

Sabah gazetesinin haberine göre Işık Y., 18 yıllık eşini takip ettirmek için dedektif arayışına girdi. Arayışının sonunda anlaşma sağladığı bir dedektifi eşinin peşine taktı. İddiaya göre dedektif, Savaş Y.'yi takip ediyor, fotoğraflarını çekerek Işık Y.'ye iletiyordu. Eşini defalarca bu şekilde takip eden kadın, sonunda yakayı ele verdi. Çevredeki esnaf tarafından uyarılan Şavaş Y., takip edildiğini fark etti. Harekete geçti ve "kontrolcü eşine" boşanma davası açarak "dur" dedi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ İSTEDİ

Boşanma dilekçesinde, eşi Işık Y.'ye duyduğu sevgisinden dolayı bunca zaman yaptığı tüm güven dışı hareketleri görmezden geldiğini ileri süren Savaş Y., peşine dedektif takılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu beyan etti. Boşanma davası açan genç adam, ayrıca çocuklarının velayetini de istedi.