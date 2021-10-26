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MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığının ilk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün saat 09.00 itibarıyla başlatılıyor. Bakan Mahmut Özer: Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 09:07
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MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başlayacak

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit etmek amacıyla bugün ve yarın Türkiye genelinde 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik ilk kez hayata geçirecekleri kazanım değerlendirme uygulamasının 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken diğer yandan öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi edebilmelerine destek olduklarını, bu amaçla 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 16 Ekim 2021 itibarıyla 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik de destekleme ve yetiştirme kurslarını ücretsiz olarak, yüz yüze başlattıklarını söyledi.

Aynı zamanda tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynakları her ay yayımlamaya başladıklarını belirten Özer, ayrıca bu kaynakları kasım ayından itibaren bastırarak, öğrencilere ücretsiz ulaştıracaklarını ifade etti.

- İlk uygulama bugün itibarıyla başlıyor

Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bugün ve yarın ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulamasının yapılacağını, çalışmanın 81 ilde uygulanacağını dile getirdi.

Bakan Özer, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kazanım değerlendirme uygulamasını, 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında bu uygulama programına alınacaklar. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim-öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmi ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak."

- Uygulama hangi derslerden ve nasıl yapılacak?

İlk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün saat 09.00 itibarıyla başlatılıyor. İkili eğitim yapan okullarla ilgili uygulamanın saatine ilişkin değişiklik yapılabilecek. Bu sınıf gruplarına yönelik uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olacak ve her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek.

Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik yarınki kazanım değerlendirme uygulaması da yine saat 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 30'ar, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden 15'er soru sorulacak. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri 50'şer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak.

Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak.

Öğrencilerin cevap kağıtları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak.

Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.

#meb# Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer# Mİlli Eğitim Bakanlığı
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