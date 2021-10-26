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Ak Parti'li Veysel Eroğlu: Z kuşağı yoktur!

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu ve Ak parti milletvekili Veysel Eroğlu, 'Z kuşağı yoktur, Asım'ın nesli vardır onlar da AK Parti'ye katılmaktadır' dedi.

Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 26 Ekim 2021 09:40
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Ak Parti'li Veysel Eroğlu: Z kuşağı yoktur!

Ak parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

Eroğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek "Özellikle dış politikada yoğun bir gündem bulunuyor. Ülkemizin dört bir yanı terör örgütleriyle sarılmış bir durumda. Özellikle bazı batılı devletler de bu örgütlere açıktan ve ya gizli destek veriyorlar. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu terör örgütlerine gereken cevabı veriyor, bundan sonrada verecektir. Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz, PYD, PKK, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı oynanan haksız ve hukuksuz oyuna asla izin vermeyeceğiz. Mavi Vatan, damlasına kadar kahraman milletimizindir. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecektir. Türkiye, haklı ve kararlı tutumundan asla taviz vermeyecektir" dedi.

Toplantının akabinde Ak parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İlçe Başkanı Osman Işık ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birlikte partisine katılan gençlere rozetlerini takan Eroğlu, buradaki konuşmasında da 'Z kuşağı yoktur, Asım'ın Nesli vardır. Onlar da AK Parti'ye yoğun bir şekilde katılıyorlar" ifadelerini kullandı.

#Ak Parti# Veysel Eroğlu# z kuşağı# Afyon
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