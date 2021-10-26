'Tampon zorunlu olsun' kampanyası

Ankara'da nöbet dönüşü yol kenarında duran kamyona çarparak hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen'in (25) ölümü, akıllara bir kez daha tampon zorunluluğunu getirdi. Ekşi Sözlük'te de konuyla ilgili "Tamponsuz kamyon kalmasın" kampanyası başlatıldı.

TIR ya da kamyonlara arkadan çarpan araçların, kasanın altına girerek sıkıştığını belirten kullanıcılar, tamponların ölümleri azaltacağını vurguladı.

Sonra değiştiriliyor

Bu kapsamda bu tür kazaları önleyecek arka koruma donanımlarının etkili olacak şekilde zorunlu tutulması ve denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı. Trafiğe ilk kez çıkarken ve araçların muayeneleri sırasında arkadan çarpmalarda, çarpan aracın öndeki araç altına girmesini önlemek üzere araçların arka kısımlarında bulunan ünitelerin mevzuata uygun olduğu ancak bunların daha sonra değiştirildiği, kuralın kağıt üzerinde kaldığı belirtiliyor. Bu nedenle kampanya kapsamında olması gerektiği gibi tamponu bulunmayan TIR ve kamyonların ihbar edilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca bu tamponların çarpmanın şiddetini azaltmak için darbe sönümleyici olmasına ilişkin önerilerde bulunuldu.

Arka Koruma Tip Onay Yönetmeliği'ne göre kasalı kamyonet-kamyon-römork tipi yük taşıyan araçlarda arkadan çarpma durumunda arkadan araç altına girişine karşı etkili koruma sağlayacak şekilde tasarlanması gerekiyor.

55 santimi aşmayacak

Arka dingilin genişliği, aracın arka kısmının yapısı, boyutları, şekli ve imalatında kullanılan malzemeler ilgili yönetmelik gereği yüksüz aracın arka kısmının yerden yüksekliğinin 55 santimetreyi, yan kenarlardan 10 santimetreyi aşmaması gerekiyor. İnternette bu şartlar nedeniyle araç muayenesinden geçemeyen sürücülerin şikayetlerine rastlamak da mümkün.

Hekimlerden 'uzun nöbet' eylemi

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli asistan doktor Rümeysa Berin Şen'in, trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ilde sağlık çalışanları tarafından eylem düzenlendi. Şen'in zun nöbete bağlı uykusuzluk nedeniyle kaza yaptığını söyleyen meslektaşları, nöbet saatlerinin kısaltılarak çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Şen, dün görev yaptığı hastanede anılırken, meslektaşları, sabah saatlerinden itibaren hastane önünde toplandı. Sağlık çalışanları, Şen'in fotoğrafının bulunduğu, "Yastayız" yazılı afişle hastane yerleşkesinden Sağlık Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

Sağlık çalışanları bakanlık önünde alkışlarla uzun nöbet saatlerine tepki gösterdi. Şen'in arkadaşı asistan doktor Muhammed Ali Karakoca, "Görüntülerde de gördüğümüz gibi arkadaşımız direksiyon başında uyuyakalmış. Bu da çok normal çünkü bir insan 36 saat aralıksız çalışıyorsa bu olabilir" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada ise "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Doktor Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi. Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabipler Odası da, Şen'i anmak ve asistan hekimlerin çalışma saatlerini protesto etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Toplanan grup, Şen için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. l ANKARA Milliyet, DHA