Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı

Memurların sıklıkla karşılaştığı emeklilik uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 14 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- Önce emekli ikramiyesinin alınıp sonra emekli maaşının bağlanması mümkün müdür? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Dul aylığını, 3 aylık olarak peşin alan kişi, vefat ederse kalan aylıklar geri ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- İşçi emeklisi, 11 yıllık memurluk hizmetini 15 yıla tamamlarsa ikinci bir aylık alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Makam tazminatında 2 yıl şartının istisnası var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Emekli bayan memur, işçi babasından aylık alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Malulen emekli olan doktor, yeni ödemeyi alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Memurun ölümünde, yabancı uyruklu eşine aylık bağlanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Hem SSK hem de memurluk çalışması olanlar, iki ayrı aylık alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Sivildeki davadan dolayı re'sen emekli edilecek astsubaya, emekli aylığı bağlanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Adi malul olarak emekli olan, yeniden çalışırsa aylığı kesilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Emekli memur, yeniden memur olursa 2 aylık alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Emekli aylığı maaş unsurları nelerdir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- Resen emeklilik durumunda hangi haklar kaybedilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

14- Araştırmacı, emekli olurken hangi unvan üzerinden emekli olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.