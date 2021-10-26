Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 10:09
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ekim'de yürütülen soruşturmada, örgütün sivil mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 15 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 şüpheli yakalanmıştı.
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