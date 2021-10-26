Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Benzine, 44 kuruş zamdan sonra 28 kuruş daha zam geliyor
Benzine, 44 kuruş zamdan sonra 28 kuruş daha zam geliyor
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Fiyatlar arttı, trafiğe çıkan araç sayısı azaldı
Fiyatlar arttı, trafiğe çıkan araç sayısı azaldı
Türkiye 'istenmeyen' krizlere yabancı değil: Çok elçi gönderdik
Türkiye 'istenmeyen' krizlere yabancı değil: Çok elçi gönderdik
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Memur-Sen'den memurlara sendikalı olma çağrısı
Memur-Sen'den memurlara sendikalı olma çağrısı
MHP'den yeni 'ders' teklifi: Zorunlu olsun
MHP'den yeni 'ders' teklifi: Zorunlu olsun
DSÖ Genel Direktörü: Salgın sona ermekten çok uzak
DSÖ Genel Direktörü: Salgın sona ermekten çok uzak
Kati Piri: Büyükelçilerin geri adımı utanç verici
Kati Piri: Büyükelçilerin geri adımı utanç verici
'7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız'
'7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
Faiz indirimi sonrası konut fiyatları artacak mı?
Faiz indirimi sonrası konut fiyatları artacak mı?
Erdoğan: Her evde araba var, 2. el araba yetişmiyor
Erdoğan: Her evde araba var, 2. el araba yetişmiyor
WhatsApp ile PCR testi; e-Nabız'a bile düştü
WhatsApp ile PCR testi; e-Nabız'a bile düştü
WhatsApp üzerinden PCR testi yapan laboratuvara baskın
WhatsApp üzerinden PCR testi yapan laboratuvara baskın
'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'
'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
Büyükelçiler geri adım attı, Türkiye olumlu karşıladı
Büyükelçiler geri adım attı, Türkiye olumlu karşıladı
Bu ilde işverenler, işçilerin maaşına 3 ay için zam yaptı
Bu ilde işverenler, işçilerin maaşına 3 ay için zam yaptı
ABD ve diğer bazı ülke büyükelçiliklerinden geri adım
ABD ve diğer bazı ülke büyükelçiliklerinden geri adım
AK Partili eski vekil: Makam aracı saltanatını önleyemedik!
AK Partili eski vekil: Makam aracı saltanatını önleyemedik!
Uygulama noktasındaki görüntüleri paylaşan polisler beraat etti
Uygulama noktasındaki görüntüleri paylaşan polisler beraat etti
YÖKAK Başkanı: Hocaların saltanatı bitti
YÖKAK Başkanı: Hocaların saltanatı bitti
Kabine öncesi yapılan sürpriz görüşme sona erdi
Kabine öncesi yapılan sürpriz görüşme sona erdi
Ana sayfaHaberler Terör

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 10:09
Yazdır
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ekim'de yürütülen soruşturmada, örgütün sivil mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 15 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 şüpheli yakalanmıştı.

#3 zanlı tutuklandı# Balıkesir# FETÖ# operasyonu
FETÖ'nün 'çalışma evi'nde kaldığı belirlenen 11 avukata gözaltı
FETÖ'nün 'çalışma evi'nde kaldığı belirlenen 11 avukata gözaltı
Avukat ve hemşireler dahil FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Avukat ve hemşireler dahil FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Bylock kullanıcısı olup, örgüt adına para toplayan 12 kişiye gözaltı
Bylock kullanıcısı olup, örgüt adına para toplayan 12 kişiye gözaltı
Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!
Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!
Kandil'den 600 yeni adam talimatı
Kandil'den 600 yeni adam talimatı
4 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
4 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim elemanları hakkında müstafi işleminin uygulanmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?
Memurların 'vekil öğretmenlik' ve 'yedek subaylıkta' geçen dönemleri emekliliği nasıl etkiler?
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!
Adrese teslim sertifikalarla öğretim görevlisi alımlarına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR dur demeli!
Yatırımcılar için 98. yıl özel turnuvası!
Yatırımcılar için 98. yıl özel turnuvası!
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memurların sıklıkla karşılaştığı ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay: FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belgelerin verilmemesi hukuka aykırı değil
Danıştay: FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belgelerin verilmemesi hukuka aykırı değil
Danıştay 10. Dairesi FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belge istemlerinin karşılanmaması yönündeki işlemlerin ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ilke kararının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?
Bipolar bozukluk sağlık personeli olmaya engel olur mu?
Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?
Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?
İkramiye ve maaş açısından 'mühendis' mi 'şube müdürü' mü kadrosundan emekli olmak avantajlıdır?
Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş
Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş
Uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü süreçte; eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'den sonra ile cumartesi ve pazar günlerine denk gelen ders görevleri karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretinin gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesi gerektiği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi
Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi
Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine haber verildi.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (26-30)
Haftanın fırsat ürünleri (26-30)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri